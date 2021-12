Marga Prohens Rigo, presidenta del PP de Balears y diputada nacional: «Me alegro de los buenos resultados de la gestión sanitaria del covid pero la económica ha sido nefasta»

¿Por qué el PP no ha querido en ningún momento sumarse al pacto de reactivación de las islas impulsado por el Govern?

Creo que hemos acertado. Cuando hablo con diversos empresarios que están en el pacto reafirman nuestra postura porque se ha convertido en una mesa de información del Govern. El consenso es de cartón piedra, para hacerse la foto. Como presidenta del principal partido de la oposición y alternativa a este Govern no puedo someter al PP a esta mesa informativa. Nosotros trabajamos para los consensos de verdad. Ofrecí un plan estratégico de fondos europeos a Francina Armengol que no lo quiso. Si quiere trabajar con consensos de verdad y no con medallas, tendrá al lado al PP.

¿Cómo se entiende que el presidente del Consell, del PP, sí suscribiera este pacto al entender que es bueno para Ibiza, y no su partido?

Porque el presidente, Vicent Marí, firmó como presidente de todos los ibicencos. La institución está por encima del posicionamiento político. Tenía la obligación, y pienso que está bien, de estar sentado en esa mesa, pero no hay ninguna capacidad de influencia. Claro que es importante que haya una reactivación económica. ¿Qué pasó? El PP recibió un día antes la información del pacto. No es la manera de trabajar un consenso. Es muy típico de las formas armengolianas: o estás de acuerdo con el documento y lo firmas o te quedas fuera.

¿En qué beneficia a su partido dar la espalda al Govern en la gestión de la crisis sanitaria?

No creo que hayamos dado la espalda en ningún momento. No hemos parado de hacer propuestas y muchas de ellas, también del Consell de Ibiza, se aceptaron meses después sin reconocer que eran del PP. Es triste que en un momento como el actual el sectarismo y el rédito político haya pasado por delante del interés general.

¿Por ejemplo?

El presidente del Consell propuso que se vacunara sin cita previa y se acabó haciendo. El PP también pidió el control en puertos y aeropuertos y se nos dijo que no, cuando ha sido una de las claves del éxito del control de la pandemia. Propusimos cribados masivos y nos dijeron que era una barbaridad y que no servían para nada, y luego se demostró que era una de las herramientas más eficaces para controlar la incidencia.

Pero el PP no ha estado al lado del Govern.

Creo que hemos estado. Hemos presentado propuestas. Ninguna mesa de diálogo ha de hurtar al Parlament, que es donde los ciudadanos tienen voz y voto a través de los partidos. El PP podía no estar del lado del Govern votando en contra de todo, algo que no hemos hecho, o poniéndose de perfil. Tampoco. Nos hemos mojado con propuestas. Con el incremento de la incidencia, pedimos que se reforzara la vacunación de los sanitarios y dijimos que no se puede cargar este aumento de casos sobre el sector de la restauración mientras no estén disponibles todas las camas hospitalarias. Hemos influido con propuestas. Las medallas se las ha llevado el Govern, pero esto no va de medallas.

¿Piensa que el Govern merece una medalla por la gestión de la crisis sanitaria?

No. Ha habido unas tasas de mortalidad e incidencia buenas, pero también tenemos un territorio más controlable que otros. Creo que el Govern se equivocó estrepitosamente con los viajes de estudios. Hemos tenido las medidas más restrictivas de toda España, por eso aquí es donde más cae el PIB y donde más crecen la pobreza y las colas del hambre. La gestión económica de la pandemia ha sido nefasta. Mientras había medidas muy restrictivas sobre el ocio nocturno, había mucha laxitud en combatir los botellones o los viajes de estudios. La gestión sanitaria ha tenido buenos resultados y me alegro de ello. No se me caen los anillos por decirlo. Pero el binomio salud o economía es falso. La salud para todos es lo más importante, pero sin economía tampoco hay salud porque hay mucha gente que se ha quedado por el camino, que lo ha perdido todo. Ahora hay mucha gente en Ibiza que, con este frío, no puede encender la calefacción porque es un lujo.

¿Qué le parece que se exija el pasaporte covid para entrar en restaurantes y bares de copas?

Ya dijimos que era necesario, pero sin restricciones. No puede ser que haya pasaporte covid y que en 15 días, a las puertas de la Navidad, el sector de la restauración y del ocio vuelvan a sufrir una mala planificación del Govern. Sería injusto porque ya no aguantan más. El problema del pasaporte covid como el de muchas otras medidas que se han propuesto y que han tumbado los tribunales es que un año y medio después el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de aprobar una ley de pandemias que les dé apoyo jurídico.

¿No está de acuerdo en que haya restricciones en función de cómo evolucione la pandemia y la presión hospitalaria?

Creo que se ha de hacer una buena planificación hospitalaria, que no se hizo en verano. Por ello exigimos la semana pasada que se abran todas las camas. No podemos decir que la incidencia está subiendo y con ello justificar unas restricciones que van en detrimento de sectores económicos muy concretos, a los que se ha culpado, si no hacemos una buena planificación y gestión hospitalaria. Creo que no se ha hecho en determinados momentos. También pienso que no se han justificado las restricciones. Cuando vas a cargarte un sector concreto, que es lo que ha pasado, hay que justificarlo. ¿Se ha demostrado que los brotes se producen en el interior de los bares y restaurantes? No. ¿Se cerraron mientras había botellones? Sí. En los botellones y fiestas ilegales es donde se producían brotes. Aquí, el Consell, con sus limitaciones, se puso manos a la obra en el control de las fiestas ilegales sin el apoyo del Govern.

¿Se ha visto en algún momento al frente del Govern gestionando la crisis sanitaria? ¿Qué hubiera hecho usted de otra manera?

Sí. Me gusta ser muy justa. Siempre he dicho que en el primer momento, cuando el virus era totalmente desconocido y nadie sabía nada, era imposible gestionarlo y acertar, gobernase quien gobernase. Pero pasada la segunda ola se empezaron a ver diferencias entre los gobiernos. Se vio cómo algunos del PP se rebelaron contra Pedro Sánchez porque los dejó solos. Al menos levantaron la voz. Otras regiones han sido más valientes porque han gestionado. La gente ha de seguir viviendo y levantando la persiana de sus negocios. Aquí empieza mi crítica, no al principio porque comparto que fue una pesadilla para todos.

¿Le preocupa que la nueva variante sudafricana nos pueda llevar de nuevo a la casilla de salida de la pandemia?

No. Hay que ir con mucho cuidado en ser alarmistas, sobre todo los que tenemos una responsabilidad pública. Hay que escuchar lo que digan los científicos, pero nos hemos vacunado. La mayor parte de los ciudadanos hemos cumplido, y nos habían dicho que cuando el 70% de la población se hubiera vacunado, recuperaríamos la normalidad y no ha sido así. Pido que no sean tan contradictorios porque al final están dando alas a las personas que no quieren cumplir. Y vemos que las personas con la pauta completa de la vacunación están pasando el covid como una gripe. Y no soy una experta viróloga ni lo quiero ser.

¿Qué se puede hacer para superar el techo de vacunación?

No engañar. Si hay restricciones en la restauración y el ocio por Navidad, ¿qué motivación puede tener la gente? Yo me vacuné convencida, quizá hay gente que lo hizo, no convencida, para tener una vida normal y ahora no se le puede quitar eso. Por tanto, se tienen que explorar otras vías, se ha de gestionar más la planificación hospitalaria, se ha de controlar cómo se mueven las personas no vacunadas y por eso creo que el pasaporte covid es bueno. Pero a los vacunados no se les puede decir que su esfuerzo no ha servido.

Los últimos presidentes del PP Bauzá y Company chocaron con el PP de Ibiza y no cayeron en gracia. ¿Sabe usted qué debe hacer para ganarse su confianza?

Si soy presidenta del PP es gracias en parte al partido en Ibiza. Su implicación fue total y absoluta. Me siento muy alineada, y orgullosa, con el PP de Ibiza, con la política del Consell de proximidad, el escudo social para los afectados de los desahucios a las puertas de Navidad de los apartamentos Don Pepe, la simplificación administrativa… Esta es nuestra mejor carta de presentación y mi aval para que cuando llegue al Govern pueda decir que haré lo que se está haciendo en Ibiza.

Company se empecinó en que el presidente del Consell no podía ser diputado balear. ¿Ve justificado que el cabeza de lista al Consell esté en el Parlament?

El presidente del Consell está en el Parlament.

A pesar de Company.

Se pusieron unos requisitos que el PP de Ibiza cumplió. Es un tema que volveremos a tratar cuando se aborden las listas electorales. Por norma general, lo que la mayoría de nuestros afiliados aprobó en el congreso es que una persona ocupe un cargo, si bien se contempla que, en casos justificados, pueda haber alguna excepción. La verdad es que ni lo he pensado ni he hablado de ello con el presidente del PP de Ibiza.

¿Pero considera que se pueda aplicar esta excepción a los presidentes de los consells insulares?

Lo que considero más importante es que el PP gobierne Balears para que se deje de ningunear a Ibiza. Creo que tenemos un magnífico presidente del Consell, Vicent Marí, que tengo a mi lado y del que quiero aprender mucho, pero creo que aunque los martes esté en el Parlament, por ser del PP, los consellers del Govern le hacen poco caso. Lo más importante para conseguir influencia y que se oiga la voz de los ibicencos es que yo sea la presidenta balear.

No se quiere pronunciar.

Es un tema que no hemos hablado.

Cañellas, Matas, Estaràs, Bauzá, Company. ¿A quién se parece más usted o preferiría parecerse?

Yo soy Marga Prohens y me gustaría parecerme a mí y no traicionar nunca lo que soy y me han enseñado mi padre y mi madre. No me gustan las etiquetas ni las comparaciones. Creo que es una manera simplista de definir a las personas. Todos somos complejos con nuestros defectos y virtudes. Si me he de definir de alguna manera es como una mujer libre.

Armengol aseguró en el congreso del PSIB del pasado fin de semana que va a por la tercera legislatura. ¿Qué opciones cree que tiene usted para ser la próxima presidenta de Balears?

Esto es lo que dice desde su búnker. Mientras lo decía, había unas personas que viven en los apartamentos Don Pepe y que, a las puertas de Navidad, sufren un desahucio y Francina Armengol no tuvo ni la decencia ni la empatía de acercarse a ellos para hablar unos minutos. Los echaron fuera. Hace mucho que Armengol ha perdido el contacto con la realidad y que no pisa la calle, pese a que era una marca suya. Todas las encuestas apuntan a que el PP vuelve a ser la fuerza más votada y que tenemos opciones claras de volver a gobernar. Creo que la gente pide cambio y el mensaje que debo trasladar es que éste sólo lo representa el PP, sin pasteleos. Quiero quitar del gobierno a Armengol porque es una mala presidenta. Creo que la típica soberbia que la ha acompañado en su carrera política se ha transformado en autoritarismo y esto es malo para Balears, y los ciudadanos lo saben.

¿Se ve pactando con Vox para presidir Balears?

Yo aspiro a la mayoría, a la unión del centroderecha como ha sucedido en Madrid y como estoy segura de que pasará también en Andalucía. Aspiro a presentar un programa electoral no de confrontación sino de convivencia y alternativa en Balears. Vengo a hacer la política de otra manera, la del tú más ya está agotada. Por ello, es el momento de una nueva generación de políticos, que ya tenemos experiencia, pero sobre todo tenemos las ganas e ilusión de la regeneración, algo que Armengol ya no representa. Yo puedo encabezar la unión del centroderecha para que este cambio sea real y dar estabilidad. Podemos ver lo que ha pasado con Vox en Andalucía y lo que está pasando en Madrid, que ponen en riesgo el cambio por tácticas electorales.

¿El PP sigue una estrategia con exmilitantes de Ciudadanos para buscar su desaparición?

No, no es ninguna estrategia. Es que las puertas del PP están abiertas a todo el mundo que quiera el cambio sin pedir de dónde vienen, sino hacia dónde van. Con este mensaje hay muchos cargos y no cargos que pertenecían a otras opciones políticas, no sólo de Cs, que se han acercado al PP y se han contagiado de la revolución de ilusión que representamos.

¿Ha hecho alguna gestión para ayudar a solucionar el problema de los apartamentos Don Pepe, al margen de las propuestas de su partido en el Parlament para que se modifique la ley para posibilitar su rehabilitación?

El Consell de Ibiza no está solo preocupado sino ocupado en ello y ha hecho todas las gestiones que están en su mano. Concretamente, yo llevé este tema al Congreso, con una interpelación al exministro Ábalos, que no sabía de qué le hablaba. Este es un gobierno que se denomina socialista y que desahucia a familias que sólo piden que les permitan rehabilitar sus viviendas. Para construir un campo de fútbol [en Vila] sí que han hallado la manera de agilizar la concesión de los permisos, pero para facilitar la rehabilitación de estas viviendas les ha dado igual. A Armengol no le importan los problemas de los ibicencos. Nunca habla de Ibiza porque la da por perdida políticamente.

Al margen del anuncio de que el catalán, si gobierna, dejará de ser un requisito en la sanidad, ¿plantea modificar la ley de normalización lingüística?

La lengua no debería ser nunca una herramienta de confrontación, no entiende de política. Yo quiero hacer normal lo que es normal en la calle y garantizar los derechos lingüísticos de cualquier ciudadano. A mí no me hallarán en este supuesto conflicto lingüístico que alimentan unos y otros.¿Qué es lo normal? Somos una sociedad con dos lenguas oficiales y convivimos con ambas y las utilizamos indistintamente en nuestros ámbitos. Mi lengua materna es el mallorquín y a mí nadie me dará lecciones lingüísticas ni de querer a mi lengua. Estoy muy orgullosa no de ser bilingüe porque hablo cuatro idiomas, y me preocupa que sólo algunos niños privilegiados puedan acceder a una educación con otros idiomas tan necesarios para las islas. Esto es lo que más me preocupa de la lengua.