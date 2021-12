Cien contagios activos más en Ibiza y Formentera que hace una semana

Un total de 40 positivos de covid en un día en Ibiza. La isla no registraba un número tan alto de nuevos contagios detectados en apenas 24 horas desde el pasado 28 de agosto, hace más de cuatro meses, según el histórico de datos de la pandemia de la conselleria balear de Salud. A estos 40 casos detectados en Ibiza por el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses, hay que sumar un contagio más confirmado en Formentera. El número de positivos no aumentó ayer únicamente en Ibiza, también lo hizo en Mallorca, donde prácticamente se alcanzó el medio millar de contagios confirmados en la última jornada, lo que supondrá un incremento de las incidencias del total de Balears.

Tras este número de positivos, teniendo en cuenta las 16 altas dadas por los médicos en esas mismas 24 horas, los contagios activos se sitúan en 457. Se trata de la cifra más elevada de casos activos registrada en las Pitiüses desde el pasado 16 de septiembre, cuando se contabilizaban 460. De ellos, 448 corresponden a Ibiza y los nueve restantes a Formentera, según detalló el Área de Salud pitiusa, que recalcó que la inmensa mayoría de ellos, un 97,6%, se trata de casos leves. Esto supone que los contagios activos han aumentado un 5,8% en apenas un día. En estos momentos hay prácticamente un centenar más de personas contagiadas que hace una semana, 94 más, exactamente, que el pasado viernes. El número de ingresados se mantiene sin cambios respecto al jueves. Sigue habiendo once personas hospitalizadas por coronavirus o por las dolencias que éste les ha causado, todas ellas en el Hospital Can Misses: diez se encuentran en planta y una en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A ellos hay que sumar los 446 que permanecen en sus casas dado que su estado es leve o asintomático: 437 en Ibiza y nueve en Formentera. Tampoco han variado los sanitarios contagiados (seis) o en vigilancia tras haber estado en contacto con el covid (once).