Los contagios de covid aumentan un 34,5% en la última semana en Ibiza y Formentera

El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado en los últimos siete días un 34,5% más de contagios de coronavirus que en la semana previa, según los datos de la conselleria balear de Salud. Entre el 19 y el 25 de noviembre se confirmaron 113 positivos (110 en Ibiza y tres en Formentera) mientras que entre el 26 de noviembre y ayer esta cifra fue de 152 (146 en Ibiza y seis en Formentera).

Así, ayer se contabilizaban 432 casos activos en las Pitiusas, un 11,9% más que tres días antes, cuando esta cifra era de 386, y un 26,7% más que una semana antes. En la última jornada el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó un total de 30 positivos: 29 en Ibiza y uno en Formentera. Al mismo tiempo, los médicos dieron 22 altas.

Este incremento de los positivos en la última semana no se corresponde con un aumento de las hospitalizaciones. De momento. Los expertos recuerdan que gran parte de los pacientes graves no ingresan hasta pasados unos días del contagio, por lo que la posible subida de pacientes covid hospitalizados se produciría la próxima semana. Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera recalcan que en estos momentos la práctica totalidad de los casos de coronavirus registrados en las Pitiusas, el 97,4%, presentan síntomas leves o son asintomáticos.

En la última jornada, de hecho, se redujo el número de personas ingresadas por covid. En estos momentos hay once, uno menos que el miércoles, todos ellos en el Hospital Can Misses, según los últimos datos facilitados por la conselleria balear de Salud. Diez de ellos se encuentran en planta mientras que uno permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A ellos hay que sumar los 421 que están en sus propios domicilios con control y seguimiento por parte de los sanitarios de Atención Primaria, dado que su estado es leve o, incluso, asintomático. De ellos, 413 corresponden a Ibiza y los ocho restantes, a Formentera.

El número de sanitarios apartados de sus funciones por covid se mantiene en once, de los que seis tienen confirmado el contagio.

Desde el Área de Salud pitiusa matizaron ayer que la vacunación sin necesidad de solicitar cita previa está disponible únicamente para las personas que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Desde que el área sanitaria anunció esta opción y facilitó los horarios en los que estaría disponible en los centros de salud de las Pitiusas no pocos usuarios se habían presentado en estas consultas para que les administraran la segunda dosis o, incluso, la de refuerzo, algo que no es posible, ya que deben seguir los cauces habituales, recalcaron desde la gerencia.