El grupo ibicenco Joven Dolores acaba de estrenar la gira de su nuevo disco 'Un segundo' que este fin de semana trae a la isla dentro de la programación de Cañas'n'Roll en la plaza de Sant Jordi, el festival tendrá también programación en diferentes locales del municipio de Sant Josep, con pintxos a previos populares y cine durante el fin de semana en el centro cultural Can Jeroni.

Como el anterior, este fin de semana está marcado por el teatro, por una parte con la obra 'Pared', a cargo de la compañía Rita Luna, con tres sesiones en Can Ventosa. Y por otra con tres obras dentro del ciclo de teatro amateur Pedro Cañestro: el viernes 'Carnaval', el sábado 'El festeig de Can Panxo' y el domingo 'Llarg dinar de Nadal'.

Otra de las citas clave del fin de semana es el Fun & Trucks, que se celebra el domingo en es Caló de s'Oli, con comida en food trucks, concierto, música y actividades para los niños, para que toda la familia pueda disfrutar de la fiesta.

También destaca el festival de cuentos Festicontes de Santa Eulària con espectáculos durante los próximos días, y el inicio de las fiestas de Sant Francesc, en Formentera, y de Forada, en Ibiza.

Además se inicia la programación de Navidad en los diferentes municipios.

MÚSICA

Joven Dolores. Rock de Eivissa. Concierto del ciclo Cañas’n’Roll. Dj Lost Angeles. Sábado 4 de diciembre a las 20.30 horas en la plaza de Sant Jordi. Entrada libre.

TEATRO

‘Pared’. De Itziar A. Pascual. Dirección: Maruxa Martos. Compañía Rita Luna. III Jornades d’Estudis Locals de Memòria Històrica. Jueves, viernes y sábado a las 20.30 horas en Can Ventosa. Entrada libre previa reserva en www.eivissa.es.

‘Carnaval’. A cargo de la Companyia de Teatre Pedro Cañestro. Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. Viernes 3 de diciembre a las 20.30 horas en el auditorio de Cas Serres. Venta anticipada 8 € en www.eivissacultural.es. 12 € en taquilla una hora antes.

‘El festeig de Can Panxo’. A cargo del Grup de Teatre de la Associació de Vesins Es Molí. Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. Sábado 4 de diciembre a las 20.30 horas en el salón parroquial de Sa Cala. Venta anticipada 8 € en www.eivissacultural.es. 12 € en taquilla una hora antes.

‘Llarg dinar de Nadal’. A cargo del Grup de Teatre La Experimental. Temporada de Teatre Amateur Pedro Cañestro. Domingo 5 de diciembre a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Venta anticipada 8 € en www.eivissacultural.es. 12 € en taquilla una hora antes.

OCIO

Fun & Trucks. Fiesta con ocho food trucks, concierto de Pasados de Vuelta, Dj Ric Jazzbo, mercadillo, títeres, pintacaras… Domingo 5 de diciembre de 12 a 19 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou.

FESTICONTES Y DÍA DE LA INFANCIA EN SANTA EULÀRIA

Sábado 4 de diciembre

10 a 14 horas: ‘Cuidinfants’: Juegos inclusivos y mesas informativas. Con la colaboración de las asociaciones de personas con discapacidad de Eivissa. Plaza de España.

‘Cuidinfants’: Juegos inclusivos y mesas informativas. Con la colaboración de las asociaciones de personas con discapacidad de Eivissa. Plaza de España. 19.30 horas: Festicontes: ‘El hombre que se enamoró de la luna’, con David Novell. Teatro Espanya. 5€ en www.reservaentradas.com.

Domingo 5 de diciembre

17.30 horas: Festicontes: ‘El vaixell vermell’, con Raquel de Manuel Mur. A partir de 2 años. Teatro Espanya. 3€ en www.reservaentradas.com.

Festicontes: ‘El vaixell vermell’, con Raquel de Manuel Mur. A partir de 2 años. Teatro Espanya. 3€ en www.reservaentradas.com. 19.30 horas: Festicontes: ‘Más que nada’, con Magda Labarga. Público adulto. Teatro Espanya. 5€ en www.reservaentradas.com.

Lunes 6 de diciembre

12 horas: Festicontes: ‘Roda, roda, rooodaaari’, con Raquel de Manuel Mur. A partir de 3 años. Centro Cultural de Jesús. 3€ en www.reservaentradas.com.

Festicontes: ‘Roda, roda, rooodaaari’, con Raquel de Manuel Mur. A partir de 3 años. Centro Cultural de Jesús. 3€ en www.reservaentradas.com. 17.30 horas: Festicontes: ‘Txac Gluc Clec’, con Raquel de Manuel Mur. A partir de 3 años. Centro cultural de Puig d’en Valls. 3€ en www.reservaentradas.com.

Festicontes: ‘Txac Gluc Clec’, con Raquel de Manuel Mur. A partir de 3 años. Centro cultural de Puig d’en Valls. 3€ en www.reservaentradas.com. 17.30 horas: Festicontes: ‘Más que nada’, con Magda Labarga. A partir de 3 años. Teatro Espanya. 3€ en www.reservaentradas.com.

INFANTIL

‘Contes de verdures i altres bogeries’. Cuentacuentos a cargo de Carmelo Caramelo. Viernes 3 de diciembre a las 18 horas en la biblioteca de ses Figueretes. Reservas en 971390257 y activitats.avsesfigueretes@gmail.com.

Taller de postales navideñas. Jueves 2 de diciembre de 17 a 18.30 horas en la biblioteca de ses Figueretes. Reservas en 971390257 y activitats.avsesfigueretes@gmail.com.

FESTES DE FORADA

Domingo 5 de diciembre

11 horas: Misa en honor de los mayores.

Misa en honor de los mayores. 12 horas: XI Mostra Folklòrica Arrels Vives. Actuaciones del Grup de Danses i Rondalles Repicó de Manises y sa Colla de Buscastell.

XI Mostra Folklòrica Arrels Vives. Actuaciones del Grup de Danses i Rondalles Repicó de Manises y sa Colla de Buscastell. 13 horas: Homenaje a los mayores.

FESTES DE SANT FRANCESC

Viernes 3 de diciembre

12 horas: Misa y procesión

Misa y procesión 13.30 horas: Ball pagès con las colles Es Xacoters y Es Pastorells en la Plaça de la Constitució.

Ball pagès con las colles Es Xacoters y Es Pastorells en la Plaça de la Constitució. 18 horas: Inauguración del Mercat Nadalenc y encendido de luces de Navidad.

Inauguración del Mercat Nadalenc y encendido de luces de Navidad. 20 horas: Torrada y actuación de Verónica San Juan en el Jardí de ses Eres.

CINE

‘Paterson’. De Jim Jarmush (EEUU, 2016). Ciclo ‘Filmoteca de la Mola’. Jueves 2 de diciembre a las 19 horas en la Casa del Poble de la Mola.

‘Las cosas que decimos, las cosas que hacemos’. De Emmanuel Mouret (Francia, 2020). Ciclo ‘Anem al cine’. Jueves 2 de diciembre a las 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

’Amy. La chica detrás del nombre’. Documental de Asif Kapadia (Reino Unido, 2015) Ciclo Cañas’n’Roll. Viernes 3 de diciembre a las 20 horas en Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

’Jersey Boys’. De Clint Eastwood (EEUU, 2014) Ciclo Cañas’n’Roll. Domingo 5 de diciembre a las 20 horas en Can Jeroni. Entrada libre hasta completar aforo.

’Arthur Chritsmas: Operación regalo’. Autocine benéfico destinado a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Domingo 5 de diciembre a las 18 horas en el autocine de Cala Llonga. 20 € por vehículo.

ARTE

Supermercat de l’Art. Obras de 16 artistas de Eivissa y Formentera a precios populares. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep, km 8,5 (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 16 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Inauguración: Miércoles 1 de diciembre de 12 a 14 horas. Hasta el 15 de febrero.

CONFERENCIA

'En un vaixell genovès. La gran pandèmia medieval: la peste negra'. A cargo del historiador Antoni Ferrer Abárzuza. Ciclo 'Sant Divendres'. Viernes 3 de diciembre a las 19 horas en la Casa del Poble de la Mola.

DÍA DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Eivissa:

Viernes 3 de diciembre

19.30 horas. Lectura del manifiesto, concierto de la Banda de Música de Sant Antoni y actuación de la bailarina Nieves Portas. Centro Cultural de Jesús

Formentera:

Jueves 2 de diciembre

17 horas. Cuentacuentos ‘El cazo de Lorenzo’, a cargo de Nuria Font y Amaya Fernández en el Punto de Lectura de Sant Ferran. A partir de 2 años.

Cuentacuentos ‘El cazo de Lorenzo’, a cargo de Nuria Font y Amaya Fernández en el Punto de Lectura de Sant Ferran. A partir de 2 años. 18.30 horas: Actividades, proyección de corto y charla en el Casal de Joves.

Viernes 3 de diciembre

11 horas: Caminata solidaria. Salida desde el Jardí de ses eres. Lectura del manifiesto.

EXPOSICIONES

‘La Segona República a Formentera’. Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. Martes a sábados de 10 a 13 horas. Jueves a sábados de 18 a 20 horas. Hasta el 15 de enero.

Oliver Merlin. 'No way of knowing', pinturas. Inauguración viernes 3 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 16 a 21 horas. Hasta el 23 de diciembre.

‘Ara jo/Ahora yo’. Fotografías de Ana Alonso Cantos por el 25N. Sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 4 de diciembre.

‘Olis de Paco Riera. Equilibri i proporció’ . Exposición del artista ibicenco Paco Riera. Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Vila. Lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 h. Hasta el 14 de diciembre.

'Geometrías Fragmentadas'. Pinturas de Carles Guasch y esculturas de Ángel Zabala. Del 11 de noviembre al próximo 10 de enero de 2022. De lunes a domingos, de 10 a 22 horas en el Club Náutico Ibiza.

'Quatre mirades'. Exposición colectiva de Cristina Ferrer, Diana Bustamante, Miguel Ángel García y Rita Bretones en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Del 12 de noviembre al 3 de diciembre. De martes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Domingos de 11 a 14 horas.

'Pol.linitzadors'. Exposición colectiva comisariada por Antoni Torres Martorell en la sede de la UIB de Eivissa. Del 9 de noviembre al 10 de enero de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Del 26 de octubre hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería también de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

Romanie. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Del 29 de octubre al 2 de diciembre. concurso literario en www.romanie.net/category/news.

Exposición colectiva con más de 50 creadores para celebrar los 20 años del Espacio Micus como galería de arte. Hasta diciembre. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo Hippy. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.