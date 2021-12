Las medidas más importantes serían la supresión del Impuesto de Sucesiones entre padres e hijos y una reducción del 50% en las herencias de abuelos a nietos o tíos a sobrinos cuyo impacto en la reducción impositiva sería de 60 millones; la anulación de la subida del Impuesto de Patrimonio y subir la exención de 700.000 euros a 800.000 euros o la bajada del 0,5% del IRPF para rentas inferiores a los 30.000 euros y del 0,25% para el resto, además de diversas deducciones a los alquileres, así como para propietarios que pongan vivienda en el mercado.

La dirigente popular reivindica el trabajo realizado por su grupo parlamentario porque «a diferencia de otros partidos, hemos presentado una propuesta alternativa a las cuentas de Armengol, que son electoralistas, imprudentes, infladas y excesivamente optimistas».

También registraron enmiendas para suprimir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de la primera vivienda para menores de 30 años y la reducción de un 60% para menores 35 años, familias monoparentales, familias numerosas y personas con discapacidad, pasando de un tipo del 5% al 2%, con un ahorro para los ciudadanos de 40 millones de euros.

Una de las reivindicaciones principales de Prohens es la congelación de los sueldos de altos cargos del Govern para que no se incrementen en un 2% y que también afectaría a los diputados del Parlament.

Vox, primer grupo que no presenta enmiendas

Las enmiendas parciales a los presupuestos generales de Balears para 2022 se votarán la semana que viene en sede parlamentaria y el viernes acabó el plazo para presentarlas. Una de las sorpresas de los grupos del Parlament balear fue la noticia de que Vox no había presentado ninguna enmienda parcial a las cuentas del próximo año. Esta es la primera vez que ocurre en la historia democrática de Balears. El partido ya anunció en el Congreso que no presentaría enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. El año pasado siguieron la misma línea y recibieron acusaciones por dejación de funciones y de no trabajar. Los partidos políticos han comentado este suceso porque, explican, «no entendemos que dejen de hacer su trabajo cuando están cobrando un sueldo público». G.P. palma