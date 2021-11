El Supermercat de l’Art regresa a Ibiza con obras de 16 reconocidos artistas locales "a precios muy asequibles"

El Supermercat de l’Art abrirá sus puertas mañana en la galería Garden Art Gallery (Cactus Lombribiza) de la carretera de Sant Josep con obras en pequeño y mediano formato de 16 reconocidos artistas de las Pitiusas. La vernissage se llevará a cabo entre las 12 y las 14 horas, pero será posible visitar la muestra fuera de este horario, según explicó ayer la responsable de este espacio, Bernadette Chapu, que este año se ocupa en solitario de la organización del evento.

Esta vigesimoctava edición la exposición colectiva navega a partes iguales entre la abstracción y el arte figurativo. Juventud y veteranía se dan la mano en el cartel de artistas participantes, la mayoría habituales de esta cita tan destacada de la agenda cultural de Ibiza.

Este año hay obras de artistas que ya formaron parte de la edición 2020-2021, como Diana Bustamante, Adrián Cardona, Javier Ens, Julia Fragua, Miguel Ángel García, Júlia Ribas, Romanie, Doralice Souza, Mario Stafforini, Josefina Torres y Ángel Zabala.

«Probablemente esta edición sea la última en la que tenga pinturas de Stafforini, porque ya me queda muy poca obra suya», comentó Chapu respecto a los trabajos expuestos del artista argentino, fallecido en agosto de 2020. Stafforini fue uno de los artistas incondicionales de este proyecto. Participó desde sus inicios y solo se perdió un par de ediciones.

Precisamente un cuadro de Stafforini, que cuesta 1.200 euros, es la obra más cara que se podrá comprar en esta edición. La más económica ronda los 40 euros. «Los artistas han hecho un esfuerzo importante para poder ofrecer precios muy asequibles. El objetivo del Supermercat es ofrecer la oportunidad de comprar un regalo único, original y diferente para estas fechas navideñas», remarcó la responsable de la galería.

Este año regresan al Supermertcat Julio Bauzá, Lula Martins, Antonia Torres Tur y Josep Rosales. El proyecto, además, incorpora por primera vez a su nómina de participantes a la artista Patricia Boned, según destacó Chapu.

Excepto una escultura de un gato realizada por Zabala, el resto de obras expuestas son dibujos y pinturas sobre tela, papel o cartón.

Carles Fabregat, que fue el responsable del Supermercat «desde sus inicios en 1993 hasta 2012 y colaborador a partir de 2014, cuando la iniciativa la retomó Garden Art Gallery», en esta ocasión no ha participado. «No he colaborado por diversos motivos, fundamentalmente porque he estado muy liado con el Festival de Poesia de la Lluna de Juny», detalló el gestor cultural y artista, que este año tampoco forma parte del cartel del Supermercat.

La muestra se podrá visitar hasta el 15 de febrero de lunes a sábado de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas y el domingo de 9 a 13 horas.