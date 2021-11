Prostitución en Ibiza: «En esta villa no hallarás dos veces las mismas mujeres»

«El putero no quiere ver siempre el mismo culo», comenta Rocío López, técnica de intervención social de Metges del Món cuando habla de cómo se publicita en internet una villa «de lujo» de Ibiza que funciona como si fuera un prostíbulo.

La velocidad de consumo es tal, que lo que quiere hoy un hombre que paga por sexo no tiene nada que ver con lo que quiere mañana. Uno de los lemas con los que trata de atraer la atención esta mansión responde claramente a eso: «No encontrarás dos veces las mismas mujeres».

«Esto se hace no sólo para satisfacer los deseos del cliente, sino también para facilitar la vida a los tratantes. Al cambiarlas constantemente de lugar mujeres no establecen ningún vínculo, lo que hace que sean extremadamente vulnerables», explica López. Ése no es el único lema publicitario que emplean este tipo de mansiones que funcionan como prostíbulos y en las que es prácticamente imposible acercarse a las mujeres para ofrecerles ayuda. «En una de ellas, anunciaban la variedad que ofrecían destacando que tenían doce mujeres de doce nacionalidades diferentes», señala.