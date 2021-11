La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos apuran la operación bikini ante unas fiestas donde las comidas, cenas y dulces están a la orden del día. Los supermercados ya cuentan con su stock más deliciosos desde hace unas semanas. Mercadona ofrece una amplia variedad de artículos navideños. Pero sin duda hay uno que triunfa por encima de todos. Se trata del roscón de Reyes, que ya ha vuelto a estar en las estanterías. "La verdad es que es más que necesario", dicen unos clientes. "No se porqué cada día lo ponen antes", contestaba otro.

Pero no solo de turrón vive el hombre. La creciente preocupación de los clientes por comer mejor (sobre todo pescado) ha hecho que desde el supermercado reaccionen y saquen a la venta merluza congelada en filetes. "Es algo útil para comer más pescado", reconocía un usuario de las redes sociales hace días.

Uno de los dulces navideños más esperados es la torta imperial, un producto propio de Hacendado que es, sin duda, de los mejor valorados por los clientes. "Lo único bueno que tiene la navidad es la torta imperial del Mercadona", comentaba un usuario en Twitter.

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, los estantes de los supermercados comienzan a llenarse de ese producto tan esperado, como deseado: el turrón.

Dentro de la gran variedad de sabores que podemos encontrar, la marca de supermercados valenciana ha sacado un turrón que , sin duda, ha hecho las delicias de los consumidores. Se trata del turrón de avellana. Un sabor que para muchos recuerda los famosos kinder bueno.

"Gran descubrimiento", comentaba una usuaria en la red social del pájaro.

Críticas

Pero esta no es la única novedad que ha presentado. También el chocolate blanco que cuesta 80 céntimos y que algunos critican. "No existe el chocolate blanco, no es más que un ultraprocesado", se quejaban algunos de los usuarios de las redes sociales.