Armengol se rodea de sus fieles para que el PSOE sea el «partido de Balears»

Francina Armengol tiene claro que, para ganar las elecciones de 2023 y construir un proyecto de país «para los próximos 20 años», necesita personas de confianza que trabajen a su lado. Por ello, la secretaria general del PSIB y presidenta del Govern ha decidido rodearse de sus consellers más fieles en la nueva ejecutiva del partido. Iago Negueruela, Rosario Sánchez y Mercedes Garrido, así como Cosme Bonet y Silvana González, serán los encargados de llevar a cabo todo el trabajo de preparación para conseguir el tercer mandato de la socialista. Para ello, Bonet será el secretario de organización y González, la secretaria de estrategia electoral.

La lista presentada por Armengol obtuvo el 83% de apoyos. En concreto, se emitieron un total de 208 votos, de los que 195 fueron favorables; 13 fueron en blanco y ninguno nulo. Rafel Oliver será el presidente del partido, aunque se trata de un cargo honorífico. Al acto acudieron, además de los secretarios generales de UGT y CCOO, representantes de Podemos, Més per Mallorca y El Pi.

La dirigente socialista aprovechó su discurso de clausura para hacer un repaso de los últimos diez años y marcar los puntos fundamentales de su candidatura: memoria, feminismo, defensa de Balears y la necesidad de replantear el modelo económico actual.

Armengol recordó que hace una década que fue elegida por primera vez como secretaria general y dijo que «aún tengo la misma fuerza que cuando empecé». No obstante, explicó que los primeros años fueron difíciles porque cogió las riendas de un partido con muchas complicaciones y «teníamos un PP de autoritarismo puro y duro» que dejó a Balears en una situación de «vergüenza»: «La oposición aquí no estaba despistada, estaba a otra cosa: algunos han acabado en la cárcel y los otros, en otros partidos». «Somos el partido feminista por excelencia, porque escuchamos y tenemos muchas mujeres que siempre nos han empujado. Sin ellas no hubiéramos avanzado tanto», declaró en uno de los momentos más emotivos del discurso.

Por otra parte, Rafa Ruiz, Ramón Roca, Pilar Ribas, Milena Herrera y Aída Alcaraz entran en la nueva ejecutiva del PSIB. Y Josep Marí Ribas y Pilar Costa, en el Comité Federal socialista.

Formentera entra en el partido

La presidenta Ana Juan y el diputado Antonio Sanz encabezan la delegación de la isla en el congreso. El PSOE de Formentera estará representado en todos los órganos del partido por primera vez en 30 años, según destacó en un comunicado. Una delegación de representantes de los socialistas de esta isla participó en el XIV Congreso del PSIB-PSOE, entre ellos el diputado Antonio Sanz y la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan.

Además, en el congreso se presentaron 19 enmiendas relacionadas con la mejora de la vivienda, medio ambiente o educación, así como sobre la necesidad de que Formentera tenga un senador propio. Del total de enmiendas, 17 fueron aceptadas y dos transaccionadas.

Francina Armengol destacó que, por primera vez en 30 años de historia de la agrupación insular socialista, los formenterenses «tendrán voz y voto» en todos estos órganos de partido. Rafael Ramírez será miembro del comité federal del PSOE y seguirá presente en la comisión ejecutiva del PSIB-PSOE.

En esta línea, el secretario general del PSIB-PSOE de Formentera dijo que la isla «podrá trasladar las necesidades de sus ciudadanos y tener más incidencia dentro de las estructuras del partido».