Torres niega que la fuga de cargos suponga un golpe para Ciudadanos en Ibiza, pero admite «conflictos» internos

El coordinador de Ciudadanos en Ibiza, Javier Torres, no sólo niega que la fuga de cargos de primera línea suponga un golpe para el partido sino que hace una lectura «positiva»: «El partido está lleno de gente cuyo sustento económico no depende de la política». En cambio, Torres apunta que en otras formaciones políticas hay gente que «quiere seguir a toda costa y por ello interioriza sus dogmas y dicen que sí a todo, poniendo los intereses de su partido por delante de los de los ciudadanos».

Así responde Torres al anuncio adelantado por este diario de que no seguirán en Ciudadanos más allá de las elecciones de mayo de 2023 el director insular de Transportes y concejal de Ibiza, Roberto Algaba; el segundo teniente de alcalde de Sant Antoni, José Ramón Martín y el portavoz de Cs en Sant Josep y coordinador de grupo en el Consell, Dani Becerra.

Torres destaca que en otros partidos hay cargos que también dicen que no continuarán «y no pasa nada». «Son tres cargos importantes a los que aprecio y respeto. Somos un partido liberal y cada uno puede hacer lo que considere. No es como el caso de Mallorca [cargos que se han marchado para integrarse en otros partidos y que «van a hacer daño siguiendo una estrategia»], los tres tienen un compromiso que cumplirán hasta el último día [de este mandato]», afirma Torres.

A pesar de que los tres cargos públicos, en declaraciones a este diario, reconocen que tienen abierta la puerta a sumarse al proyecto político de otras siglas, Torres asegura lo siguiente: «No extraigo que se quieran ir del partido, sino de que no quieren seguir en primera línea. Depende mucho del momento local y autonómico y falta más de un año y medio [para que acabe este mandato]».

«No me genera un problema»

«No me genera ningún problema ni me incomoda», afirma en alusión al hecho de que tenga que trabajar, sobre todo en el caso de los dos cargos del Consell (Algaba y Becerra), codo con codo con ellos, durante lo que queda de mandato sabiendo ya que no quieren seguir en el proyecto. Ambos ya le comunicaron hace meses sus intenciones, pero no había trascendido.

El líder insular de Ciudadanos reconoce que en la formación hay «altibajos». «No lo calificaría como una guerra», afirma, en contra de lo manifestado por Becerra. «Desde hace medio año la cosa va bastante mejor. Las inercias y dinámicas de lo que sucede a nivel nacional también afectan aunque en Ibiza estemos un poco de lado y podemos aislarnos. Si todo fuera bien, no habría problemas. La gente es más o menos sensible y se pueden generar conflictos», dice.

Voces críticas internas

También reconoce las críticas internas que ha recibido Algaba, que atribuye a que «hay gente que no entiende determinadas cuestiones y que critica en vez de proponer». «Es algo que no está en nuestra línea, pero estamos en un partido con muchos derechos y garantías y todo el mundo, desde el respeto y las buenas formas, puede opinar», recalca.

Torres asegura que es «amigo» de Algaba y que cuenta con su «apoyo» y el de más gente. «En el Consell hemos armado un buen equipo, que está compenetrado y tenemos confianza», dice para quitar hierro a los problemas que han causado el desgaste del que se considera su mano derecha.

Asimismo, Torres asegura que las últimas encuestas apuntan a que ha habido «un punto de inflexión» y que «las cosas empiezan a ir mejor» para Ciudadanos. En este sentido, descarta pactar una coalición preelectoral con el PP de cara a los comicios de 2023 para garantizar la continuidad en las instituciones. «Hace falta que Ciudadanos tenga identidad propia. Tenemos fuerza y proyecto», dice.

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni también lamenta «la división» que existe en el partido por «una disputa de poder» que enfrenta a Torres con el portavoz de Ciudadanos en Vila, José Luis Rodríguez. «Siempre le dije a Javi [Torres] que necesitábamos integrar a los dos bandos y no quiso».

Desde la aprobación de los nuevos estatutos, en Ibiza aún no se han constituido las juntas locales. Hay diferencias entre los dos bandos sobre la organización del partido. Mientras el bando de Rodríguez defiende una agrupación local única sin un comité insular, Torres defiende que haya el máximo posible de juntas. «Son cuestiones de organización interna. Hay tantas opiniones como afiliados», se limita a decir Torres.