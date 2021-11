Ciudadanos pierde ya casi la mitad de sus cargos en Ibiza para las próximas elecciones

Al margen de la expulsión del diputado balear Maxo Benalal por la dirección nacional de Ciudadanos (Cs), la crisis del partido naranja tiene efectos ya en Ibiza. Tres de los siete cargos públicos que ocupan puestos en la primera línea de la formación naranja en Ibiza ya han comunicado a su coordinador insular, Javier Torres, que al finalizar este mandato, tras las elecciones de mayo de 2023, no seguirán en este proyecto político.

Se trata del segundo teniente de alcalde de Sant Antoni, José Ramón Martín, quien no ha escondido nunca sus diferencias con la dirección del partido en Ibiza y Balears, el director insular de Transportes y concejal en el Ayuntamiento de Ibiza, Roberto Algaba, y el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sant Josep y coordinador de grupo en el Consell, Dani Becerra.

Ninguno de los tres estuvo en la convención política que Ciudadanos celebró en Mallorca el pasado fin de semana, en la que, de Ibiza, sólo participaron Javier Torres, Irene Torres (directora insular de Comercio, Industria y Artesanía), Alejandra Gámez y José Félix Navarro.

Algaba asegura que ha sufrido un desgaste por «las críticas internas» del partido. «Hay gente con más ganas y que cree que lo va a hacer mejor. No quiero ser ningún obstáculo para nadie», afirma el director insular de Transportes.

Con el líder del partido naranja en Ibiza, Algaba indica que no ha tenido problemas graves y que ha habido «en el trato diario momentos mejores y peores». En todo caso, el director insular de Transportes subraya que va a «cumplir» su «compromiso» de cuatro años y que su trabajo en el Consell le sigue «ilusionando mucho».

Hay gente con más ganas y que cree que lo puede hacer mejor. No quiero ser ningún obstáculo Roberto Algaba - Director insular de Transportes y concejal de Ibiza

«Lucharé por este proyecto hasta el final», recalca, al tiempo que asegura sentirse «cómodo y útil» también con su trabajo en la oposición en el Ayuntamiento de Ibiza. «Si no fuera así, no tendría ningún problema en marcharme», destaca Algaba, que agrega que su trabajo de funcionario del Estado (en Tráfico) le «llena mucho».

En este sentido, Algaba afirma que no tiene en mente seguir en política, pero tampoco lo descarta en el caso de que se le plantee «un proyecto» en el que crea que pueda «aportar algo». «Nadie se ha dirigido a mí para que siga o me sume a otro proyecto. Me voy porque me voy, ni al PP ni al PSOE. Soy muy de centro, y creo en los proyectos», indica, al tiempo que subraya que Ciudadanos es «un proyecto necesario», pero «necesita gente con ideas renovadas». También admite que la marcha de Albert Rivera marcó «un antes y un después» en el partido. Becerra también cree que desde que se fue Rivera, «el partido no es lo que era».

Que los que se van no reciban una llamada denota una falta de interés; yo no me he sentido querido José Ramón Martín - Segundo teniente de alcalde de Sant Antoni

Hace meses que Algaba comunicó a Torres que no contara con él más allá de mayo de 2023 para darle «la oportunidad de buscar gente con suficiente tiempo».

El anuncio anticipado de la salida de José Ramón Martín no sorprende tanto debido a los desencuentros y su desconexión con la dirección del partido. En su caso, lamenta que ha pasado «un año y medio» desde que criticó que la dirección del partido no tenía en cuenta la opinión de los afilados, y «no se ha hecho nada». «Que en Mallorca y Menorca muchos cargos dejen el partido y no reciban ninguna llamada denota que no hay mucho interés. En mi caso, no me he sentido querido», subraya.

El segundo teniente de alcalde de Sant Antoni asegura que tiene «buena relación» con sus compañeros de partido y no quiere echar «más leña al fuego». Como cree que «nada va a cambiar» prefiere dejar el proyecto al final de este mandato. «Seguiré luchando por el partido, a no ser que éste no quiera confiar en mí y diga algo más», puntualiza el cargo público de Cs, que asegura que tanto él como Algaba y Becerra actúan «sin malicia» y que prefería comunicar cuanto antes que no seguiría para que el partido «se pueda preparar y dar visibilidad a otras personas».

Desde que me afilié, el partido ha vivido siempre una guerra interna permanente Dani Becerra - Portavoz de Cs en Sant Josep y coordinador de grupo en el Consell

Profesional de la banca, José Ramón Martín tampoco descarta seguir en política en otro partido. «Hay días que pienso que sí y otros que no. Si encuentro un buen proyecto que me pueda motivar… Si no, volveré a mi trabajo».

Falta de motivación

Por su parte, Becerra también mantiene firme su compromiso de cumplir con el mandato «dando el máximo como hasta ahora», pero no más, aunque tampoco cierra la puerta a otros proyectos políticos. «No me siento tan importante para que algún partido se pueda fijar en mí. La vida da muchas vueltas pero ahora mismo esta posibilidad no está en mis planes. Estoy centrado en el presente», afirma.

Becerra explica que no se siente motivado para repetir de nuevo al frente de un proyecto en Sant Josep porque requiere «mucho sacrificio» y asegura que no ha tenido problemas concretos con su partido, en el que se ha sentido «valorado». Sin embargo, «las discrepancias internas no han ayudado a que las cosas fueran un poco mejor». «Desde que me afilié el partido ha vivido siempre una guerra interna permanente».