El empresario catalán Ricardo Urgell ha confirmado en una entrevista concedida a la revista Vanitatis que va a "montar otro Lío en Formentera". Junto con otros dos empresarios de la isla, Urgell volverá al mundo del ocio tras vender su imperio, en el que estaba la discoteca Pachá Ibiza, por alrededor de 290 millones de euros en 2017. Admite que vendió porque sus hijos "no querían esa vida", pero aún hoy siente "mucha pena".

"Estar parado me aburre", ha asegurado Urgell, que a sus 84 años sigue teniendo un espíritu joven y por eso, pese a las peticiones de su hija para que deje de meterse "en fregaos", quiere llevar a cabo este nueve proyecto, explica a Vanitatis.

El local se ubicará en la localidad de es Pujols y, aunque aún están pendientes de la obtención de algunos permisos, espera poder "abrirlo este verano".

Icono de la noche para muchos, Ricardo Urgell confiesa a Vanitatis sentir poca satisfacción con el "bullicio, el follón". "Yo disfrutaba con el proyecto y con el éxito, esa era mi adrenalina".

Preguntado por esta publicación por los personajes famosos que ha conocido a lo largo de su vida, Urgell menciona que "el mundo de la noche es muy superfluo" en lo que a amigos se refiere. "Si me preguntas por famosos, pues sí, he conocido a muchos, pero de hola y adiós". "El único que era muy muy muy amigo era Ángel Nieto, pero por la isla, no por las discotecas", ha recordado el empresario.