La controversia sobre la exclusividad del taxi en Ibiza divide al gobierno de Sant Antoni

El equipo de gobierno de centro derecha de Sant Antoni exhibe públicamente una vez más sus diferencias en el pleno. En esta ocasión, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, del PI, chocó con sus socios de gobierno del PP y Ciudadanos en torno a la controversia sobre la exclusividad en la explotación del taxi.

Sin embargo, a diferencia de las otras tres ocasiones en las que Torres se había desmarcado de la unidad de acción de gobierno, el también responsable de la gestión municipal de los taxis perdió ayer la votación y se ve obligado a dar cumplimiento a la propuesta de Unidas Podemos de pedir al Govern balear que aclare si los titulares de licencia tienen o no la obligación de explotarla en exclusividad, sin compatibilizarla con otros trabajos. Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, del PSOE, que, desde que sustituyó al ahora conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, al frente del Ayuntamiento, dejó de conducir su taxi (la licencia pertenece a Sant Antoni) y lo explota a través de conductores asalariados para tener dedicación exclusiva en el Consistorio.

PP y Ciudadanos apoyaron la propuesta de Unidas Podemos, mientras que el PI y PSOE-Reinicia votaron en contra. El portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, recordó que recientemente en el Parlament, Marí Ribas aseguró que según los juristas de la conselleria, en el caso de la exclusividad, se tiene que aplicar el reglamento nacional de 1979, que obliga a que el taxi se explote en exclusividad. No obstante, hace unos días, el conseller balear de Movilidad aseguró en Eivissa que son los ayuntamientos los que tienen que interpretar la ley balear de Transportes de 2014 y decidir si exigen o no esta exclusividad.

La legislación balear, en su artículo 51.2 sobre la prestación efectiva del servicio, dice que este «podrá prestarse por su titular o conductores…». Esto es lo que literalmente incorporó Sant Antoni en la revisión de la ordenanza del taxi aprobada en agosto.

La posición del secretario

El primer teniente de alcalde defendió que «no le corresponde al Ayuntamiento» interpretar la ley, pero también destacó que está «clarísimo» que la ley balear elimina la obligación de la exclusividad del reglamento nacional del 79. Por ello, Torres dijo que no estaba de acuerdo en pedir al Govern balear o al Parlament que «aclare algo que está clarísimo», y anunció que iba a votar en contra.

Torres pidió al secretario de la Corporación que manifestara si consideraba que la ley balear ofrece dudas sobre esta cuestión, a lo que este respondió que estaba «de acuerdo» con el criterio del PI. «No hay dudas, en mi opinión. La ley dice que puede conducir el taxi el titular u otra persona», dijo el secretario, aunque también afirmó al final que «si se pide una tercera opinión, tampoco pasa nada».

El portavoz de PSOE-Reinicia, Simón Planells, se sumó al concejal del PI y también defendió que no era necesario pedir aclaración alguna al Govern porque «ya saben la respuesta», al tiempo que advirtió de que la aprobación de esta moción supone una carga «burocrática más» para la Administración.

El alcalde, Marcos Serra, señaló que las manifestaciones del conseller Marí Ribas sobre que se debe aplicar el reglamento del 79 y luego sobre que los ayuntamientos son libres para escoger, «no lo dejan claro». «No es ningún mal pedir una aclaración», dijo.

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, ya criticó en el pleno de agosto, en el que se aprobó la ordenanza del taxi (de hecho, votó en contra), que «se copiara» el artículo 51.2 de la ley balear sin especificar nada más. «Entonces pedí reiteradamente que me dijeran en qué sentido iba la ley y nadie contestó. Cualquier ley debe ser clara y ésta no lo es», remarcó ayer.

La propuesta aprobada por PP, Cs y Podemos consiste en solicitar a los servicios jurídicos del Govern que aclaren esta cuestión y al Parlament que modifique la ley balear de Transportes para «clarificarlo».

PxE ahora pasa a denominarse el PI

Asimismo, el alcalde dio cuenta de que el grupo de Torres vuelve a llamarse el PI en lugar de Proposta per Eivissa.

PSOE-Reinicia se presenta al completo al pleno pese a las restricciones covid

El alcalde, Marcos Serra, se llevó una sorpresa al ver en la sala de plenos a todos los concejales de PSOE-Reinicia, cuando estaba previsto que la sesión fuera semipresencial (con los portavoces en la sala y el resto en sus despachos o casas conectados a través de una videoconferencia) por las restricciones covid. El alcalde advirtió de que no se cumplía la distancia de metro y medio que marca el Govern. Como los ediles de PSOE-Reinicia ya estaban ahí, los del PP, salvo uno, bajaron también a la sala de plenos.

Podemos se abstiene y el PSOE vota en contra del presupuesto

El equipo de gobierno aprobó ayer el presupuesto del año que viene, que asciende a casi 30 millones de euros, con el voto en contra del grupo PSOE-Reinicia y la abstención de Unidas Podemos, que no hizo ninguna crítica a las cuentas previstas por el tripartito. El PSOE echó en cara al gobierno que no sirven de nada las previsiones porque luego no se ejecuta una tercera parte.