Canallas del Guateke celebran cuatro años y una pandemia en Can Ventosa

«Una de Mecano», suelta Iván Doménech, cantante de Canallas del Guateke, cuando se le pregunta por las novedades para el concierto que la banda ibicenca de versiones ofrecerá este domingo a las 20 horas en Can Ventosa. No dice más para no reventar la sorpresa de un encuentro en el que celebran sus cinco años de vida, o, como lo han titulado: ‘5 años (4 + 1 pandemia)’. «Es que el último año y pico ha sido horrible y solo hemos hecho conciertos acústicos y en pequeño formato y ya teníamos ganas de volver a lo grande y demostrar que seguimos aquí», señala Doménech.

Para que sea una gran fiesta de cumpleaños han invitado a muchos de sus amigos, que irán subiendo con ellos al escenario en los diferentes temas, desde el legendario Tito Zornoza, que empleará su voz de barítono en una versión abolerada de ‘Ojos de gata’, de los Secretos, al joven Álvaro Velázquez. Estarán también Jordi Cardona, David Serra, Virginia Trujillo, Joaquín Garli, Chris Martos, Chevy, Mauricio Bellido o el bajista de Celtas Cortos, Óscar García. Entre todos interpretarán una veintena de las versiones de los 70 a los 90 que Canallas han ido construyendo en estos años, pasadas por su tamiz rockero y gamberro. «Hemos hecho más de 50 -rememora Doménech- y hemos ido quedándonos con aquellas que nos hacían más gracia o que le gustaban más al público, que es el que manda». Han reinterpretado a artistas desde Raffaella Carrá a Marisol, Loquillo o las Grecas, pero si hay que quedarse con alguna, las preferidas del respetable son ‘Un velero llamado libertad’, de Perales, o ‘¿Por qué te vas?’, de Jeanette. «Lo bueno de haber hecho tantas es que prácticamente no hay dos conciertos iguales, porque cambiamos mucho de repertorio», dice Doménech, que confiesa que a él las que más le ponen son las de los Secretos: «Es que es mi grupo preferido». No aclara si alguna vez llegarán a hacer alguna de un grupo ibicenco, como Statuas de Sal, aunque no lo descarta: «Es que dos de nuestros componentes estaban en Statuas y a lo mejor es un poco raro, pero no estaría mal». Canallas del Guateke nació tras cerrar la etapa de ¿Te acuerdas del pop español?, más enfocada a la época de la Movida. «Nos dimos cuenta de que había una franja que nadie hacía, que era la de los 70, y decidimos darle una vuelta y luego lo hemos ido ampliando y ya vamos de los cuarentones a los ochentones. Solo nos faltan los reguetoneros...», ironiza el cantante. Al igual que el repertorio también han ampliado el grupo, que empezó como cuarteto con Doménech, el guitarrista Joan Barbé, el bajista Jano Blanco y el batería Fernando Hormigo y al que se incorporó después el saxo de Rolfi Calahorrano, que ha acompañado a estrellas como Miguel Ríos, Ketama, Ana Belén o Julio Iglesias: «Para nosotros es un lujo tenerle y él también se ha enamorado de nuestro rollo, así que todos felices», dice el cantante y guitarra. Canallas es una banda que se mueve como pez en el agua en las fiestas patronales y que, de momento, no tiene más pretensiones ni de saltar a otros escenarios ni de grabar un disco. Como termina Doménech: «Lo importante es que todo esto lo hacemos para divertirnos y para divertir a los demás».