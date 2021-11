La conselleria de Salud del Govern ha urgido a vacunarse a las 160.000 personas de Baleares que pueden pedir la vacuna contra el covid y que todavía no lo han hecho. Patricia Gómez ha animado a los que aún no han recibido el antídoto a hacerlo, en una rueda de prensa en la que ha detallado que, pese a que el volumen total de no vacunados en las islas es de más de 200.000 personas, a esta cifra hay que restar los 23.000 ciudadanos del archipiélago que han manifestado su rechazo a la vacuna y los 40.000 que han recibido las dosis en otras comunidades autónomas.

«Si se está vacunado, hay menos probabilidades de transmitir el virus, de desarrollarlo y de tener síntomas graves», ha destacado Gómez, a la vez que ha recordado que la tasa de ingreso en UCI es 20 veces mayor en las personas que no han recibido la vacuna frente al covid. La consellera ha reconocido que «la sensación de seguridad que da la vacuna invita a relajarnos pese las medidas vigentes», pero ha advertido de que hay incidencias muy elevadas en otros países de Europa y llegan fechas, el puente de la Constitución y las navidades, en las que son frecuentes las reuniones sociales y familiares. «Es momento de recordar el uso de la mascarilla y la distancia social», ha insistido Gómez. Dosis de refuerzo para los sanitarios Por otro lado, la directora asistencial del Servicio de Salud, Eugènia Carandell, ha anunciado que la próxima semana se abrirá la vacunación para que los profesionales sanitarios y sociosanitarios reciban la dosis de refuerzo. En este colectivo hay unas 50.000 personas en Baleares, entre médicos, enfermeros, dentistas o profesionales que trabajan en edificios sanitarios. Este grupo podrá vacunarse en los hospitales de las islas pidiendo cita previamente, mientras que los sanitarios de centros privados también deberán hacerlo en hospitales públicos. Asimismo, Eugènia Carandell ha detallado que 76.000 personas ya han recibido la vacuna combinada -covid y gripe- y que ya se han administrado 106.000 dosis a las personas que han de recibir la dosis de refuerzo en las islas. Reuniones familiares En cuanto a las reuniones familiares y sociales de cara al puente de diciembre y la Navidad, Patricia Gómez ha considerado que «no se han de evitar», pero sí que hay que llevar a cabo los encuentros con las medidas de seguridad vigentes: mascarilla, distancia social y ventilación. La consellera ha recordado que «hay más vacunados que el año pasado», por lo que la situación ahora es diferente. «Las celebraciones se pueden hacer, pero no hay que olvidar el uso de la mascarilla, la ventilación y la distancia», ha reiterado. Finalmente, respecto a la extensión del certificado covid, ha explicado que «se necesita el apoyo jurídico» para ello. «Habitualmente hemos tenido una respuesta casi siempre muy favorable a los planteamientos que hemos hecho desde el Govern», ha indicado, ante la posibilidad de que el próximo lunes, el Ejecutivo autonómico apruebe el pasaporte covid en las islas para entrar en restaurantes y pubs. Patricia Gómez ha apuntado que es una medida que el Govern estudia en estos momentos, dado que la incidencia acumulada en las islas «aumenta de manera considerable», ha indicado. 23 mil ciudadanos de Baleares rechazan la vacuna De las 200.000 personas que quedan por vacunar en Baleares, 23.000 rechazan el antídoto y 40.000 lo han recibido en otras comunidades.