1,4 millones más para sacar a concurso la Casa de la Música de Ibiza

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado el nuevo presupuesto de la Casa de la Música (6,4 millones), después de que su concurso quedara desierto en verano (cuando salió por cinco millones de euros, un 28% menos). "Se han revisado los precios", admitió el edil de Cultura, Pep Tur, quien espera "que el año que viene comiencen las obras". Si la segunda licitación prospera, claro.

El proyecto ganador de la Casa de la Música, resultante del concurso de ideas en el que participaron 27 proyectos de estudios de arquitectos de todo el Estado, se llama Illa d'Illes y es obra de los arquitectos Maria Cerdà Pons y Joan Josep Morro Martí, del despacho Ingeniería Arquitectura SLP de Menorca.

El edificio proyectado, que ocupará un total de 2.668 metros cuadrados útiles, corresponde a la tipología de equipamiento aislado, compuesto por dos plantas y una planta semienterrada destinada a aparcamiento con capacidad para 76 plazas. Será la sede del Patronato Municipal de Música, por lo que la estructura de escuela forma una parte fundamental del proyecto. La planta baja alberga la entrada y recepción del edificio, cafetería y las diferentes dependencias de la escuela de música con una gran sala de 168 plazas, tres salas multiusos de 35 plazas cada una, dos aulas de lenguaje musical de 40 plazas, dos aulas de teoría de 30 plazas, un aula de iniciación y otra para bebés, 12 aulas de instrumentos y siete cabinas. Además contará con un área de biblioteca, fonoteca y archivo.

La planta primera estará destinada a oficinas de administración, dirección y profesorado y, fundamentalmente, al auditorio de 480 espectadores y a la sala de cámara, preparada para 105 espectadores. Encima de la recepción habrá una sala polivalente que precede al acceso a los auditorios. Desde Ciudadanos, José Luis Rodríguez confió en que esta vez salga adelante el concurso, de manera que en un par de años se solucione el "hacinamiento" que soportan en Can Ventosa los músicos ibicencos.

Se dio además el visto bueno al convenio de colaboración por dos años con el Consell y los ayuntamientos de la isla para gestionar el centro provisional de baja exigencia de sa Joveria. Vila pagará 614.000 euros. Alojará a "gente que vive de manera temporal o permanente en la calle" y que suele "tener un perfil de toxicomanía activa", según explicó la edil de Bienestar Social, Carmen Boned.

Después de que Ciudadanos se quejara de la tardanza de la puesta en marcha del albergue municipal, cuyo trámite se inició hace unos cuatro años, y de que el alcalde, Rafa Ruiz, diera la razón a esa formación, Boned replicó que «en breve» el albergue municipal será una realidad: "Comparar este centro provisional de baja exigencia con el de acogida municipal -reprochó a Cs- no tiene mucho que ver pues no es el mismo perfil. Es cierto que la administración es lenta y que hemos estado pendientes de la tramitación de GESA y no hemos podido tener el fin de la tramitación de obra por eso. Pero en breve se podrá conocer esa nueva instalación, a punto de abrirse, muy digna, para gente que no tiene nada que ver con las de baja exigencia".

También salió adelante por unanimidad la declaración institucional por el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres y la propuesta de Cs de que Vila se adhiera a la declaración París contra el Sida, que pretende que el 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 95% de quienes conocen su estado serológico positivo sigan un tratamiento y suprimir la carga viral del 95% de las personas en tratamiento, para que se mantengan sanas y se reduzca el riesgo de transmisión del VIH.

El edil Roberto Algaba, de Ciudadanos, avisó en el turno de ruegos de la creación de "una estructura pseudo empresarial de gorillas (aparcacoches) en los aparcamientos de los juzgados". "Tomamos nota", respondió el alcalde.