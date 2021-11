Ibiza genera 600 kilos de residuos por habitante, un 35% y un 47% más que en Mallorca y en Menorca

La producción de residuos en Ibiza alcanzó el año pasado un total de 104.680 toneladas, lo que supone 600 kilos per cápita, la cifra más alta con diferencia de Balears: un 35% más que en Mallorca (445 kilos por persona), un 47% más que en Menorca (407 kilos) y un 39,5% más que en Formentera (430 kilos). La media balear se situó en 463 kilos en 2020, un 24% menos que en 2019 como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria del covid. El descenso en Ibiza se situó en el 27%, el mayor también registrado en el conjunto de las islas del archipiélago. En Mallorca la producción de residuos bajó un 24%, en Menorca un 20% y en Formentera un 21%.

Ibiza genera el 18% del total de residuos de Balears; Mallorca, el 73%; Menorca, el 7%, y Formentera, el 1%. Así se desprende del análisis del sistema de gestión de los residuos municipales de les Illes Balears realizado por Pau Villabona y que fue presentado ayer por el conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, y en el que se constata también que Ibiza se mantiene a la cola de las islas en la recogida selectiva, con un 16% de los residuos en masa, según los datos del año pasado. En Mallorca se alcanzó el 20%; en Menorca el 21% y en Formentera, el 25%, aunque con una bajada del 10% en comparación con 2019. En cambio, en las otras tres islas la variación con respecto al año previo al covid fue «mínima».

Mejoría en Ibiza en 2021

En todo caso, el director general de Residuos, Sebastià Sansó, puntualizó que este año en Ibiza se tiene que producir un incremento en la recogida selectiva de residuos (por primera vez se separa además la materia orgánica) tras la puesta en marcha a finales del año pasado de la nueva planta de triaje en el vertedero de Ca na Putxa.

Ibiza es la única isla del archipiélago que se sitúa por encima del objetivo previsto en la nueva ley balear de residuos y suelos contaminantes de 2019, que establecía que antes de este año la producción de residuos en masa se debía situar en 473 kilos por habitante. De todos modos, el informe reconoce que este objetivo se ha incumplido por la caída de la actividad por la pandemia.

En cambio, todas las islas incumplen el objetivo que había marcado la Unión Europea de que el año pasado se alcanzara ya el 50% de la recuperación de los residuos en masa. Para ello, debería haber aumentado en un 43% el índice de recogida selectiva y, «pese a la situación extraordinaria causada por la pandemia, el porcentaje prácticamente no ha variado con respecto a 2019», destaca el informe. «Balears, con un índice de reciclaje y reutilización del 20%, no sólo no ha cumplido el primer objetivo sino que ha quedado muy lejos», subraya el informe, que recuerda que de cara a 2025, se debe recuperar el 55% de lo que se lanza al cubo de la basura, en 2030, el 60% y en 2035, el 65%, según la normativa europea.

Por islas, la recogida selectiva para alcanzar en 2020 el objetivo europeo debería haber aumentado en Ibiza un 47% y un 38% en Formentera (un 43% en Mallorca y un 42% en Menorca).

El informe también concluye que en el conjunto de las islas se debe reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en hogares, comercios y restaurantes, lo que implica un ahorro de 31.858 kilos de comida aprovechable o una reducción de 23 kilos por persona y año.