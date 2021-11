La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró ayer en el Parlament, sobre la regulación del conocimiento del catalán que a Balears «no ha dejado de venir ningún médico, ninguna enfermera, ni ningún profesional sanitario por el tema del catalán».

En respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, sobre la situación de la sanidad pública balear, Armengol afirmó que el sistema sanitario público de las islas es «excelente» y que el Govern lo ha reforzado en los seis últimos años al dejar de despedir a médicos y a enfermeras y haber contratado más.

Campos acusó a Armengol de estar «hundiendo» la sanidad balear y de que las listas de espera hayan aumentado un 40% desde 2019.

Demagogia La presidenta critica las «mentiras» de Vox «Deje de decir mentiras», le espetó Armengol al portavoz de Vox, Jorge Campos, que la acusó de «crear un problema donde no lo había» por su «fanatismo» catalán.

El portavoz de Vox citó al Simebal, según el cual en Ibiza hay 1.000 personas que esperan más de 180 días de espera para consultas externas y quirúrgicas, y criticó a la presidenta del Govern porque, con la falta de médicos y enfermeros que tiene Ibiza, pretendiera «excluir a tres médicos por no tener el título de catalán, pero tuvo que echarse atrás».

Según Campos, no ha habido ninguna queja porque un médico no supiera catalán. «Su fanatismo catalán crea un problema donde no lo había», acusó y criticó a Armengol por retirar carteles en castellano de los centros de salud y «excluir a 2.000 sanitarios de la bolsas de trabajo», que «ni siquiera cobran un plus de insularidad digno».

Armengol respondió con contundencia: «Deje de decir mentiras; a esta comunidad no ha dejado de venir ningún médico, ninguna enfermera ni ningún profesional sanitario por el tema del catalán. Basta de demagogia con la cuestión lingüística». Según la presidenta, hay comunidades donde gobierna Vox en las que se ha despedido a sanitarios. «La respuesta que nosotros hemos dado no es solo mantener sino aumentar plantillas, como haremos en las áreas de salud de Ibiza, Formentera y Menorca, en temas de salud mental porque se ha disparado en esta comunidad como en otros muchos lugares», aseguró.

Armengol señaló que Balears tiene ahora 5.000 sanitarios más que en 2015 y destacó que en los presupuestos de la comunidad para 2022 se destinan 2.010 millones de euros a salud.