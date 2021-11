Encantades, el coro femenino ibicenco premiado en Rusia

Las voces de la coral femenina ibicenca Encantades han encandilado al jurado del concurso internacional ‘Alas para la música’, que les ha concedido el primer premio en la categoría de grupo de canto moderno integrado por amateurs de 26 años en adelante. «Hace tres días que recibí el diploma virtual informándonos del galardón. Estamos encantadas», afirmó ayer Elena Prokhorova, directora de la formación.

Es la primera vez que la agrupación vocal ibicenca se presenta al certamen musical ruso, organizado por «el ministerio de Cultura de Samara y la Academia de Cultura y Arte de esta ciudad».

Esta edición, «debido a que Rusia está confinada por el covid», ‘Alas para la música’ se celebró entre el 26 y el 29 de octubre en formato online y Encantades decidió participar. El coro envió al certamen la grabación de una de sus últimas actuaciones antes de que estallara la pandemia, en la que aparece interpretando el tema navideño ‘The Holly and the Ivy’. «Como desde que comenzó la pandemia no hemos podido actuar, solo ensayar, decidimos presentar esta canción de uno de los conciertos que dimos antes de que llegara el covid», explicó Prokhorova.

Este año en ‘Alas para la música’ había más presencia ibicenca, además de las componentes de Encantades. Uno de los cinco miembros del jurado, integrado por profesionales de la música de diversas partes del mundo, era Miguel San Miguel, director del Cor Ciutat d’Eivissa. La interpretación de la coral ibicenca le llamó la atención por su calidad. «Nunca había escuchado en concierto a Encantades y me gustó mucho», destacó.

Por su parte, la directora de la agrupación vocal alabó «el alto nivel y la ilusión» que demuestran sus siete integrantes, que el próximo 18 de diciembre a las 20 horas ofrecerán en la iglesia de Sant Jordi su primer concierto desde que estalló la pandemia.

La formación coral, que ensaya en Sant Jordi, nació en 2016 y ha sido dirigida por Isabel Albaladejo, Frank J. Cogollos y Prokhorova, que se hizo cargo de ella en otoño de 2019 y que, además, actualmente está al frente de los coros parroquiales de Santa Cruz y de Sant Rafel y del de la Llar Ibiza.

No es la primera vez que Prokhorova participa en el concurso ruso ‘Alas para la música’. Lo hizo la edición pasada, que fue semipresencial, con uno de sus alumnos, Maxim Pashnyk, que también fue premiado. La directora de Encantades conoce bien este certamen puesto que nació y se crió en la ciudad donde se lleva acabo y aprendió dirección, canto y solfeo en la Academia de Cultura y Arte de Samara, que es una de las impulsoras de ‘Alas para la música’.