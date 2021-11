La Oficina de la Dona atendió durante este año 12 casos de jóvenes de 14 a 20 años víctimas de la violencia machista por parte de parejas o exparejas, un número que si bien «se ha mantenido estable» respecto a 2020, no deja de ser aterrador. Carolina Escandell, consellera ibicenca de Bienestar Social, señaló directamente a Internet como el origen de esas agresiones: «Las redes sociales normalizan situaciones que antes eran claramente intolerables». Puso además el ejemplo de «la prostitución online, que normaliza el acceso a unos contenidos sexuales que, claramente, no son normales ni sanos». De ahí que «la prevención sea, por eso, cada vez más importante». Considera que es con la gente joven «con la que más se ha de trabajar porque es la que más dudas tiene, la que vive en un contexto más grande de indefensión y desinformación», explicó.

«La Oficina de la Dona y el Cepca (Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas) llevan tiempo trabajando en programas educativos a través de los centros escolares, porque las cifras nos muestran que el número de mujeres jóvenes víctimas de violencia de género va en aumento», señaló al respecto Escandell. La directora del Cepca, Belén Alvite, detalló que en 2021 participaron en los programas de formación en Igualdad de este servicio un total de 2.212 alumnos de 108 clases de Secundaria. Alvite explicó lo importante que es que los adolescentes sepan identificar «una buena relación de pareja» y, sobre todo, lo que es «violencia de género». «La mejor vacuna para todo eso -añadió- es que crezcan en igualdad».

También han sido atendidas este año 64 mujeres en el programa de alojamiento en hogares de acogida. Carolina Escandell comentó que se han ampliado los espacios, «muy justos» cuando comenzó el programa «por toda la demanda y necesidad que había». Gracias a esas ampliaciones se ha podido dar respuesta a todas las necesidades en un contexto, la pandemia, «donde los espacios tenían que ser más anchos y no se permitía compartir habitaciones». Este año fueron acogidas 64 mujeres y 30 niños (en 2020 fueron 62 y 21, respectivamente), que precisaron una estancia mediana de 49 días, justo la misma que en 2020. Tonyi Ferrer, coordinadora de la Oficina de la Dona, cree que esa duración es un efecto colateral de la pandemia, pues las mujeres no han podido encontrar trabajos duraderos que les proporcionaran «la estabilidad necesaria» para no depender de esa ayuda.

De ese total, 35 mujeres y 13 niños necesitaron un alojamiento de urgencia (incluidos tres casos por emergencia social y ocho casos de mujeres embarazadas o con niños migrantes que llegaron en pateras a las Pitiusas), mientras que 29 mujeres y 17 críos fueron acogidos de manera regular. En el caso de los migrantes llegados en pateras, «se les facilitó una solución habitacional para que las madres no se tuvieran que separar de los niños», explicó Escandell. En el programa de atención psicológica para hijos de mujeres víctimas de violencia de género, la Oficina de la Dona prestó ayuda a 46 niños.

En cuanto a la tipología del maltrato de quienes están alojados en las casas de acogida, el 51% sufrieron agresiones físicas y psicológicas; el 26%, psicológico, físico y sexual; el 13%, psicológico, y el 10%, sexual.

Para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Consell ha organizado diversas actividades, para una de las cuales, un taller de teatro «con perspectiva feminista», ya no quedan plazas, según Tonyi Ferrer, después de que «se lanzara hace una semana en las redes sociales». Habrá una segunda convocatoria, aseguró Carolina Escandell.

La consellera recordó que en 2022 se cumplirán los 25 años de la Oficina de la Dona, «todo un hito» que no quiere que pase inadvertido. Por eso se ha abierto un concurso de carteles dirigido a los alumnos de la Escola d’Art para conmemorar ese aniversario y, de paso, «refrescar la imagen de la entidad e implicar a colectivos ibicencos».