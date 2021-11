El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha vuelto a expresar su posicionamiento sobre los no vacunados: "Ponen en peligro a toda la población, sobre todo a las personas mayores y las personas vulnerables". Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento a la vacunación apelando a la "solidaridad y responsabilidad" de la ciudadanía. De momento, insiste, no se plantean una vuelta a las restricciones.

El conseller ha afirmado que "no hay excusa" porque la vacuna tiene una efectividad contrastada: "No podemos tener población que no esté vacunada". En este sentido, Negueruela ha recordado que la situación actual de Baleares es "buena" respecto a los países vecinos y descarta hacer "especulaciones" sobre posibles medidas restrictivas en el caso de que siga aumentando la incidencia. Asimismo, ha confesado que el Govern mira "con preocupación" a las decisiones que se están tomando en Austria y Alemania, aunque se ha remitido a su menor tasa de vacunación.

Sobre la posibilidad de pedir el certificado covid en establecimientos de hostelería, el Govern no aclara si puede ser una de las próximas medidas en Baleares. Además, ha indicado que la situación respecto al año pasado, cuando se establecieron restricciones, es diferente porque aún no existía la vacuna.