Carmen Barrios : «En el franquismo la represión de la mujer fue doble, política y de género»

Este año ha publicado ‘Rojas y trabajadoras’, la tercera entrega de la serie de relatos ‘Rojas’. ¿En la conferencia que ofrecerá en las Jornades d’Estudis Locals de Memòria Històrica de Ibiza hablará de las protagonistas de esta saga?

Sí, hablaré de todas estos relatos de luchas y resistencias protagonizados por mujeres durante el franquismo porque creo que no se entiende bien la historia reciente de España ni cómo llegan a estar plasmados en la Constitución los derechos y libertades que disfrutamos hoy si no se tiene conciencia de todo lo que pelearon en momentos muy complicados tanto hombres como mujeres.

Resistir la guerra y el franquismo y luchar contra él tuvo que ser especialmente difícil siendo mujer y republicana...

Las mujeres en general tuvieron una doble represión, la de género y la política y social, que fue gigantesca y que estaba organizada por la Iglesia católica y el Estado, mano a mano. A por las mujeres fueron porque el franquismo tuvo claro desde el primer momento que si controlaba a más de la mitad de la población iba a controlar el país. Se castigaba, por ejemplo, a la que trabajaba de secretaria en un ayuntamiento, a la que había ido en listas como concejala o a cualquiera que hubiera participado en una asociación, incluso si era deportiva. En los pueblos, por ejemplo, se les rapaba la cabeza para someterlas a escarnio público o directamente las mataban en las cunetas. Hay un montón de crímenes espeluznantes. Con las maestras republicanas el franquismo se cebó.

Con el régimen franquista las mujeres perdieron libertades conquistadas en la República.

Sí. La ley del divorcio y del aborto eran leyes republicanas que automáticamente al llegar el franquismo se derogaron. Durante la República las mujeres conquistaron espacios públicos que luego perdieron porque durante la etapa franquista estaba mal visto que fueran solas, por ejemplo, a un bar o a una cafetería. Esa represión de género de la que he hablado se plasmó en normas muy coercitivas que hacían que la mujer no fueran dueña de su propia persona. Por ejemplo, hasta el año 75 las mujeres no podían tener una cuenta corriente a su nombre. Luego está la ley de adulterio que ponía la carga del delito en la mujer y que hasta después de fallecido Franco, en el 78, no conseguimos que se derogara, después de un montón de manifestaciones en la calle.

¿Qué papel jugaron las mujeres de preso en la lucha contra el franquismo?

La organización de las mujeres de presos fue muy importante. Cuando llegó Franco al poder la represión fue brutal y se encarceló a muchísima gente y las mujeres desde el principio se organizaron no solo para atender a los presos sino para atender a toda la red de familiares y de gente que se quedaba desvalida. Esa red de mujeres fue muy importante porque dentro del Partido Comunista sujetó de alguna manera a la formación en la clandestinidad. Hicieron una cosa muy importante, continuamente se estuvieron moviendo para reclamar la solidaridad de otras instituciones. No dejaron de llamar a la puerta de la Iglesia, por ejemplo. En los años 60 y 70 estas mujeres reclamaban ayudas de cualquier sitio y son las que continuamente sacaban hacia el exterior información sobre lo que estaba sucediendo aquí. Es en la propia organización de las mujeres de presos donde nace el germen del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM).

¿Cómo nace exactamente esta organización feminista clandestina?

El Movimiento Democrático de Mujeres empieza a surgir en el año 65. Hay un germen primigenio: una manifestación que convocaron cinco mujeres en Madrid en solidaridad con las que organizaron la resistencia en la huelga minera de Asturias de 1962, conocida como ‘la huelgona’. Lo contaré en la conferencia porque es una historia de organización femenina alucinante. Esas cinco mujeres escribieron a máquina más de 2.000 cartas que distribuyeron por los buzones de la capital convocando a la población femenina a que se manifestara en la Puerta del Sol. Cuando llegaron allí la plaza estaba llena, no sabían si en respuesta a su convocatoria o porque era San Isidro. El caso es que empezaron a cantar ‘Asturias patria querida’ y la gente respondió con el resto de la letra. Se armó un buen pifostio. Los grises detuvieron a unas 90 personas. Me lo contó en una entrevista Merche Comabella, que es una de las fundadoras junto a Dulcinea Bellido, del MDM, que se creó dentro del Partido Comunista.

¿El MDM le robó mucho protagonismo a la Sección Femenina?

Le quitó protagonismo y de qué manera. Sus integrantes se metieron dentro de las asociaciones de amas de casa que había en las grandes ciudades y minaron desde dentro la Sección Femenina, que impartía cursos en los que se enseñaba a ser una buena esposa. Tuvieron un papel importante en los barrios, donde empezaron a reclamar mejoras de todo tipo. Fueron las mujeres las que organizaron todo este movimiento vecinal y eso es algo que no se ha reconocido suficiente. En el año 74, por ejemplo, una mujer, Maruja Ruiz, de la Asociación de Nou Barris, decidió raptar dos autobuses para reclamar que la línea de autocar llegara a determinada zona del barrio. Ese episodio se cuenta en el documental ‘Mujeres en Lucha’, realizado en los años 70 por la Televisión Pública Sueca, que muestra la resistencia feminista contra el franquismo. Esa cinta, que guardaba Daniel Lobato, hijo de Dulcinea Bellido, la rescaté en ‘Por mí y por todas mis compañeras’, un documental que dirigí y cuyo guion está inspirado en mis libros ‘Rojas. Relatos de mujeres luchadoras’ y ‘Rojas, Violetas y Espartanas’,

Entrevistó a la realizadora de esta producción audiovisual sueca para incluir su testimonio en el documental ‘Por mí y por todas mis compañeras’. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para rodar ‘Mujeres en Lucha’?

Esta periodista y realizadora feminista, Margarita Hjelm, que falleció en pandemia, vino a España a rodar entre 1975 y 1976 con un equipo de la televisión sueca. Hay que recordar que en Suecia en ese momento había un gobierno progresista y que desde siempre existía mucha solidaridad con España. Hjelm propuso hacer este documental para saber cuál era lugar de las mujeres en esa lucha contra el franquismo y en los movimientos vecinales. En la primera parte del documental se entrevista a mujeres que están en la resistencia contra el franquismo, entre ellas Dulcinea Bellido. Se la entrevista porque es una de las organizadoras de las mujeres de preso y porque su marido, Lucio Lobato, es el preso político que más tiempo estuvo encarcelado en el franquismo. También hay una entrevista a Ana Sirgo, una de las organizadoras de la resistencia en ‘la huelgona’ asturiana.

En ‘Por mí y por todas mis compañeras’ usted también entrevista a Ana Sirgo que, entre otras cosas, comenta que todavía en la sociedad actual hay miedo...

La memoria del miedo se ha transmitido, sobre todo a través de las mujeres, y si no se hacen políticas memorialistas y no se hace una reparación justa sobre lo que pasó en la Guerra Civil y el franquismo esto no cambiará. No hacer ejercicio de memoria durante toda la democracia tiene un coste. Mira lo que está costando rescatar a los desaparecidos de las cunetas. Queda mucho por hacer, fíjate que estamos debatiendo todavía la Ley de Memoria y si se modifica o no la Ley de Amnistía para poder juzgar los crímenes del franquismo.