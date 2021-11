El juzgado recibe dos denuncias por violencia machista cada día en Ibiza

Dos denuncias por violencia machista cada día en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza. Este es el dato que figura en la estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia contra la mujer ejercida por hombres sobre sus parejas o exparejas en las Pitiusas, relativa al primer semestre del año. En este periodo el juzgado de la isla ha recibido un total de 288 denuncias que corresponden a 232 mujeres víctimas, de las que 125 son españolas y 107 extranjeras. No hubo ninguna menor de edad.

A lo largo de los últimos diez años la cifra de denuncias en el primer semestre se mantiene en una horquilla de entre 201 (la cifra inusualmente baja que se registró en 2016) y las 404 de 2015, cuando se alcanzó el número más alto. El año pasado se registraron 310 en los seis primeros meses del año, 22 más que este, y se observó un incremento ligero en el segundo trimestre, de un 13%, al pasar de las 146 del primer trimestre a las 164 del segundo. No obstante, en el segundo trimestre bajaron un 21,5% con respecto al mismo periodo de 2019, cuando se tramitaron 209. La causa: el confinamiento domiciliario impuesto por el estado de alarma (vigente desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio), y las importantes restricciones de movilidad debido a la pandemia. Este año el aumento ha sido mucho más acusado, pues las 92 denuncias recibidas entre enero y marzo se más que duplicaron entre abril y junio, cuando se presentaron 196 (un 96% más). Una cifra que recupera la tónica de 2019 tras el bajón de 2020 por la pandemia.

Ninguna mujer víctima de malos tratos se ha acogido a la dispensa de no declarar como testigo. En 2011, fueron 53

Atestados policiales

La mayor parte de las denuncias han llegado al juzgado a raíz de atestados policiales, de los que 189 tenían denuncia de la víctima y 72 fueron por intervención directa de la policia. Ninguna fue a iniciativa de un familiar, algo habitual, pues muy pocas denuncias suelen proceder proceder del entorno de la víctima. Además, en cinco casos el juzgado recibió un parte de lesiones directamente, y los servicios de asistencia o terceros cursaron 16 denuncias.

Ninguna de las mujeres víctimas de malos tratos se ha acogido a la dispensa de no declarar como testigo en el primer semestre del año, pero sí lo hicieron once entre enero y marzo del año pasado (ninguna entre abril y junio de 2020). El confinamiento perjudicó aún más la situación de mujeres que sufrían violencia machista por parte de sus parejas, pues estaban encerradas con su maltratador y estaban más aisladas y tenían menos oportunidades para pedir ayuda. Este hecho podría explicar que once mujeres decidieran no declarar contra el denunciado. Hace diez años, en el primer semestre de 2011, un total de 53 mujeres renunciaron a seguir con el proceso judicial abierto, de las que 21 eran españolas y 32, extranjeras.

Como es lo usual, la mayoría de las denuncias se refieren a delitos de lesiones y malos tratos físicos y psíquicos, 247, seguidos por el de quebrantamiento de medidas (36) y de penas (27).

En los primeros seis meses del año se solicitaron 61 órdenes de protección y seguridad para las víctimas (28 españolas y 33 extranjeras), de las que los juzgados adoptaron 41 y denegaron 20 (algunas se rechazan porque ya se han adoptado en la sentencia). Los hombres denunciados fueron 26 españoles y 35 extranjeros. Todas las órdenes de protección las solicitaron las víctimas menos una, que se pidió de oficio.

Exrelación afectiva

La estadística revela que el grupo más numeroso de mujeres para las que se reclamaron medidas de protección con respecto a su maltratador es el de las que ya habían puesto fin a la relación afectiva: 39, lo que representa el 59% del total. Un dato que se explica porque la ruptura de la pareja, cuando la mujer decide iniciar su vida lejos del hombre que la maltrata, es un momento en el que aumenta el riesgo de una mayor violencia, puesto que el hombre no puede soportar perder el control sobre la mujer a la que considera de su propiedad. A continuación se sitúa el grupo de mujeres que mantenían una relación afectiva con el denunciado (13). Ocho de las que solicitaron órdenes de protección estaban casadas con el maltratador y una era excónyuge.

Por otra parte, el juzgado de Ibiza ha sobreseído de forma provisional 178 procedimientos en el primer semestre, uno porque no había autor conocido y el resto por «no resultar justificada la perpetración del delito». Es decir, que no se hallaron suficientes pruebas para condenar al acusado. La violencia machista de un hombre contra su pareja (mujer) se ejerce en la intimidad, a menudo sin testigos, lo que complica que una denuncia acabe en condena. Además, hay que tener en cuenta la dependencia afectiva y/o económica de la víctima, que a menudo hasta se culpa como consecuencia del proceso de destrucción psicológica que sufre, debido a los malos tratos que soporta por parte de la persona a la que quiere y que incluso es el padre de sus hijos.

Un total de 79 hombres fueron enjuiciados por ejercer violencia sobre sus parejas o exparejas en el primer semestre en Ibiza, de los que 71 fueron condenados (de ellos, 31 eran españoles y 40, extranjeros) y ocho, absueltos.

El juzgado de Ibiza dictó 40 órdenes de alejamiento del agresor hacia la víctima entre enero y junio, 26 de prohibición al denunciado de volver al lugar del delito, ocho de prohibición de comunicación, cinco de atribución de la vivienda a la víctima y cuatro de salida del domicilio del acusado.