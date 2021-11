Can Casals, el nuevo hogar del GEN

El presidente del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), Joan Carles Palerm, está feliz con la nueva sede de la asociación ecologista, una casa payesa del siglo XVIII ubicada en Cas Serres recién rehabilitada por el Ayuntamiento de Ibiza. «Es mucho mejor de lo que esperaba», reconoció ayer durante la inauguración de las instalaciones.

El pasado mes de septiembre el Consistorio cedió a la asociación ecologista el uso de este inmueble de titularidad municipal, uno de los pocos ejemplos de arquitectura rural que quedan en Vila. «El acuerdo es por dos años, prorrogables por un periodo de dos más y con la posibilidad de renovar», explicó el concejal de Cultura y Patrimonio, Pep Tur.

«El GEN necesitaba salir del lugar donde estaba (en la Casa Puget) en Dalt Vila por el estado en el que se encuentra el edificio, que tiene problemas en su estructura, y por las dificultades de acceso que hay», aseguró Palerm durante su intervención en el acto inaugural. Pep Tur, por su parte, prefirió no adelantar nada acerca del uso que se le dará a la antigua sede, que la entidad compartía con el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). «Lo que es seguro es que recuperaremos el espacio», señaló.

Los ecologistas, que todavía no han completado la mudanza, disponen en Can Casals de unas instalaciones mucho más amplias. En el interior de la casa payesa, que se terminó de restaurar en febrero de 2021 después de un año de obras, se ha habilitado una recepción. En la planta baja hay también un baño y tres salas más. Una de ellas tiene biblioteca. Otra conserva la puerta de un antiguo horno, que no se recuperó. Unas escaleras dan acceso a una pequeña habitación que se encuentra en la zona de la torre y que, de momento, se emplea como almacén.

Palerm comentó ayer que se están estudiando todavía los diferentes usos que se le pueden dar a estas instalaciones. El compromiso que adquirió el GEN con el Ayuntamiento de Ibiza, tras la cesión del inmueble, es que pondrá en marcha acciones de difusión, comunicación y formación orientadas a la conservación de la naturaleza y el patrimonio y al fomento del conocimiento y la defensa del medio ambiente y el paisaje.

El presidente del GEN ya tiene claro que una de las habitaciones de Can Casals acogerá «una versión casera de escape room en la que los participantes tendrán que resolver problemas ambientales». Los ecologistas también quieren participar en las fiestas de Cas Serres y llevar a acabo durante el año «iniciativas atractivas para los niños». «Nuestra idea es ser un eslabón para la cultura del barrio», aseguró Palerm durante la inauguración de su sede.

Los que acudieron al evento pudieron comprobar que el GEN cuenta en Can Casals con un espacio exterior muy amplio en el que, además de hacer un huerto, se pueden llevar a cabo otras actividades, como las que el Ayuntamiento de Ibiza organizó ayer durante la jornada de puertas abiertas.

El acto comenzó a las 11 horas con una sonada de la Colla Sa Bodega, que ofreció minutos después una demostración de ball pagès.

Folclore, tortugas y música

Sentados en balas de paja, más de una treintena de niños asistieron al taller de tortugas que impartió Teresa Marí. La bióloga les habló de la tortuga mediterránea, una especie que habitaba «en los bosques de Ibiza y que ahora está amenazada». Marí les mostró dos caparazones auténticos, primero uno perteneciente a este tipo de quelonio de tierra y luego otro de una especie marina. Los pequeños, además, pudieron comprobar cómo son los huevos que pone la tortuga mediterránea y qué aspecto tienen sus excrementos, pero con lo que más disfrutaron fue con los dos ejemplares vivos, uno adulto y otro bebé, que la bióloga les dejó ver y tocar. «El GEN tiene una finca, Can Toni d’en Jaume Negre, donde cría estas tortugas», explicó Marí antes de concluir la actividad aconsejando a los niños que si se encuentran en el bosque con estos simpáticos reptiles no se los lleven a casa.

La celebración continuó con una taller de creación de instrumentos musicales reciclados que impartió Albert Oliva. El músico explicó a los niños cómo hacerse un tambor, una pandereta o unas maracas reutilizando latas.

Entre el público que asistió ayer a la jornada de puertas abiertas de Can Casals, estaba la familia de Marilina Tur Torres, la vecina de Cas Serres que «tanto luchó para la recuperación de esta casa». Esta frase textual es la que se puede leer en la pequeña placa que ha colocado en su honor el Ayuntamiento de Ibiza en la sede del GEN.

La lucha de Marilina Tur

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, tuvo la oportunidad de conocer a Marilina Tur cuando paseaba por el barrio durante la campaña electoral de 2015. «Me pidió que si ganaba las elecciones lo primero que hiciese fuese arreglar Can Casals», contó ayer durante la inauguración. El alcalde cumplió la promesa, aunque un poco tarde porque lamentablemente Marilina Tur falleció en 2019. Sin su insistencia, probablemente, Can Casals seguiría siendo aquella casa payesa descuidada, cubierta de maleza y llena de basura y ratas que se encontró cuando se mudó en 2008 a vivir con su familia a un edificio contiguo. Su hija, Natalia Calviño, y su ahijada, Sonia Tur, recordaron ayer sus llamadas continuas al Ayuntamiento para que arreglara Can Casals, un inmueble incluido en el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico en el que llegaron a vivir okupas y que algunos utilizaron «para criar gallinas». Sin duda, como comentó su hija, Marilina Tur, «se hubiera alegrado mucho de ver su reivindicación cumplida» y «estaría orgullosa, sobre todo, por el fin que se le ha dado a Can Casals».