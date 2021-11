Trabajadores de Azuline en Ibiza: «Están jugando con nuestro pan»

Rocío Gómez, trabajadora del Hotel Coral explicó que «la nueva propietaria no da información sobre qué va a pasar y está jugando con nuestro pan». «Estamos en una situación complicada porque algunos llevamos un año y medio sin trabajar por la pandemia», confesaba. Otra perjudicada es Cossina, trabajadora del hotel Coral, de 61 años. «Llevo 36 años trabajando allí y nunca nos hemos visto en esta situación», lamentaba. «Con los años que tenemos, estamos a punto de jubilarnos y no es fácil vivir con esta incertidumbre de no saber lo que va a pasar con nuestro trabajo», insistía Cossina. Por esta situación, «muchos trabajadores han tenido que abandonar la isla tras quedarse sin medios económicos para subsistir en Ibiza», zanjó.

Unos 40 trabajadores de los tres hoteles de Azuline en es Canar (Atlantic, Coral Beach y Punta Arabí) y representantes del sindicato UGT se concentraron ayer a las 12 horas en las puertas del Consell de Ibiza. Al grito de «¡No somos cosas, somos personas!», los empleados exigieron la intervención del Consell para conseguir reunirse con la propietaria de los hoteles. El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, expresó su apoyo a los trabajadores.