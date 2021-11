Joven de entre 20 y 39 años y nacido en Ibiza, perfil del no vacunado en las islas

«El objetivo, difícil, es llegar al cien por cien de la cobertura de la vacuna contra la covid», admiten fuentes técnicas de la conselleria de Salud que están trabajando para aumentar la tasa de vacunación entre la población diana de esta comunidad autónoma.

Según sus estimaciones, hay en las islas unas 240.000 tarjetas sanitarias individuales cuyos titulares que no se habrían vacunado. También calculan que la mitad de ellos son de nacionalidad extranjera y dudan de que muchas de estas personas empadronadas continúen viviendo aquí o, al menos, que lo hagan de forma permanente ya que el 60% de los teléfonos a los que llaman los trabajadores de infovacuna para averiguar las causas por las que no se han inmunizado e intentar convencerles de que lo hagan, no responden.

«Sabemos que tenemos a muchos estudiantes que figuran como empadronados pese a estudiar fuera. Y que muchos de ellos ya se han puesto la vacuna en las comunidades autónomas donde están cursando sus estudios. Como también estamos casi seguros de que la cobertura vacunal de la isla de Menorca es mucho mayor», matiza una de las técnicas a las que Salud ha encargado la búsqueda de estas personas que no se habrían vacunado para intentar conseguir que varíen su postura.

«El grupo poblacional más numeroso entre los no vacunados responde a un perfil de una persona joven, de entre 20 y 39 años, y nacida en España, fundamentalmente en Ibiza», radiografía la técnica, que añade que los no vacunados nacidos fuera de este país son inferiores a la media. Osea, que se vacunan más.

Y para esta mayor predisposición barajan varias hipótesis: que en sus países de origen sea más complicado acceder a las vacunas y no quieran desaprovechar esta oportunidad que ven como un privilegio o que hayan dejado atrás familiares que lo estén pasando mal o hayan sufrido alguna pérdida por la covid-19.

«Hemos visto esta casuística en personas procedentes de África, Asia y Sudamérica, pero no siguen un patrón uniforme», continúa la técnica que coordina esta búsqueda.

Para averiguar si los baleares que estudian fuera del archipiélago se han vacunado en las comunidades en las que cursan sus estudios, la conselleria de Salud está cotejando sus bases de datos para averiguarlo con la ayuda del Gobierno central.

Para los ciudadanos extranjeros que no se han vacunado y que efectivamente residen en el archipiélago, la conselleria ha desplegado una batería de acciones comunitarias para convencerles de que lo hagan, entre ellas la de usar su propia lengua vernácula. Así, la responsable técnica revela que se están realizando comunicaciones en alemán, inglés, francés, árabe, italiano y rumano y que se irán haciendo más.

En este punto admite que estas personas extranjeras residentes en Balears pueden estar influenciadas en su decisión de no vacunarse por las corrientes más negacionistas o contrarias a estos fármacos que se han manifestado de manera más notoria y multitudinaria en algunos países europeos como la propia Italia o Alemania.

Ahora, mayor peligro

La experta advierte de que la situación epidemiológica es más peligrosa ahora que el pasado verano, cuando los contagios se producían en el contexto de «chavaladas» y «botellones» que organizaban los adolescentes, gente muy joven que no se mezclaba después con las personas más vulnerables. «Ahora las relaciones sociales son más transversales, más intergeneracionales y el repunte de casos más peligrosos por estos contactos así como porque también tenemos menos restricciones con una mayor movilidad social. Y estamos a las puertas del invierno, con más actividades en espacios cerrados donde es más fácil contagiarse», concluye.

«Yo prefiero esperar a que aprueben la vacuna española»

Salud revela argumentos de los reacios a vacunarse subrayando «que se contagian más y contagian más»«Yo esperaré a que aprueben la vacuna española porque es la que me ofrece más confianza». Este argumento, que seguramente ha escuchado a alguna persona cercana, es uno de los aducidos a los trabajadores de infovacuna por las personas reacias a inmunizarse contra la covid-19.

«Sí, nos llamó la atención ese razonamiento que nos ha trasladado aproximadamente el 1% de las personas con las que hemos contactado», explica la técnica de salud que coordina estas labores de búsqueda.

Una experta que vuelve a romper una lanza a favor de las vacunas contra la covid diseñadas y fabricadas en un tiempo récord. «Son excelentes. Y los ensayos clínicos previos a su aprobación estaban diseñados para comprobar qué protección ofrecían frente a la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave tras el contagio por SARS-CoV-2», subraya frente a las voces que consideran a las vacunas un fracaso por, según su opinión, no haber demostrado su eficacia para frenar los contagios ni que los propios inmunizados se contagien.

«Las personas que no se han vacunado no solo se contagian más, sino que también contagian a más personas», apunta la experta sin atreverse a atribuir esta circunstancia a que el no inmunizado porta más carga viral en su organismo.

«Lo que sí se ha demostrado es que las PCR detectan más rápidamente un caso positivo en una persona no vacunada que en un vacunado que se haya podido reinfectar», aporta un argumento.

Del 75% al 15% de positivos

«Y en los brotes que hemos tenido en cenas con varios comensales hemos comprobado que si el contagiador estaba vacunado, sus contactos estrechos positivizaban menos. Y si estos no lo estaban, aumentaban los contagios. Así, hemos visto que en los brotes de estas características se contagiaba el 75% de los contactos estrechos si no estaban vacunados y tan solo el 15% si lo estaban».

Embarazadas. Reacias a la vacuna por temor a dañar al bebé

Un colectivo en el que han detectado una fuerte resistencia a vacunarse ha sido el de las mujeres embarazadas, que alegaban que temían que el fármaco pudiera dañar a su bebé no nato. «También estamos trabajando con ellas porque parece demostrado que las embarazadas que se contagian presentan más tasas de abortos y más partos prematuros», advierten las técnicas encargadas de esta labor. Pero ha habido argumentos para todo, incluso de personas en situación administrativa irregular o pendiente del trámite que pensaban que no podían vacunarse.