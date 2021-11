El PI seguirá en el gobierno de Sant Antoni tras calificar con «un aprobado» su gestión

Tal como publicó este diario, Torres se comprometió el pasado mes de marzo a que, coincidiendo con el ecuador de este mandato, convocaría a los afiliados de su partido en Sant Antoni para hacer un balance de la acción de gobierno del tripartito y, en función de ello, someter a votación su continuidad en el equipo de gobierno.

Torres explicó que en la reunión del comité local del PI que se ha celebrado esta semana se hizo una votación secreta con dos opciones sobre la mesa: seguir en el equipo de gobierno o bien pasar a la oposición. Un total de 15 personas participaron en este proceso y todos se inclinaron por continuar en el equipo de gobierno.

El primer teniente de alcalde no votó, según indicó. «Dije que haría lo que la gente decidiera», comentó ayer, al tiempo que señaló que se siente «cómodo» con la decisión que ha adoptado el comité local de su partido. «Sí, me siento cómodo porque siempre he pensado que los cambios se deben hacer desde dentro», justificó, para agregar acto seguido lo siguiente: «No habría tenido ningún problema en salir del equipo de gobierno y seguir trabajando desde la oposición».

Este proceso de análisis de la acción de gobierno en Sant Antoni y del cumplimiento del pacto de gobierno se ha hecho al margen de la dirección insular del PI.

Críticas a la gestión de todo el gobierno

Joan Torres también dijo que en el análisis de la situación no se habló de la renuncia de PSOE-Reinicia a promover una moción de censura para apartar a Marcos Serra, del PP, de la alcaldía.

En el balance de las áreas que gestiona (Infraestructuras, Movilidad y comercio), Torres hizo autocrítica: «Me habría gustado haber hecho más», reconoció, aunque acto seguido destacó que en los primeros dos años de este mandato el departamento de Infraestructuras ya ha ejecutado proyectos por valor de «algo más de seis millones de euros y están en proceso otros con una inversión aproximada de 3,5 millones».

Dicho esto, el primer teniente de alcalde también se mostró crítico con otros departamentos, en concreto con los de Participación Ciudadana, en manos del PP, y Transparencia, el que gestiona el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, quien en la última crisis abierta en el equipo de gobierno pidió al alcalde que destituyera a Torres y gobernara en minoría.

Torres explicó que en el pacto de gobierno se prevé la aprobación de un reglamento de Participación Ciudadana y la creación de la figura del defensor del ciudadano, que depende de Transparencia. «No se ha hecho nada de todo esto, y no cuesta dinero», remarcó. Se refirió al hecho de que el reglamento de Participación Ciudadana debe regular los presupuestos participativos, una cuantía sobre la que los ciudadanos deben escoger a qué proyectos se destina. «Son dos pinceladas de la gestión de otros departamentos de los que también somos corresponsables», agregó.

En todo caso, el primer teniente de alcalde dijo que, en general, la acción de gobierno del tripartito de centroderecha alcanza «el aprobado». De lo contrario, «si no se hubiera hecho nada», el comité local del PI «no habría aprobado la continuidad en el equipo de gobierno» o bien habría pedido directamente su «dimisión» y la entrada del número 2 de la lista electoral del PI.

"Votaré de nuevo en contra si se da el caso"

El primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, destacó ayer que el comité local de su partido no sólo apoya las tres ocasiones en las que, en el pleno, ha votado en contra de sus socios de gobierno (PP y Ciudadanos), sino que el acuerdo de seguir en el equipo de gobierno implica también mantener «el espíritu constructivo y reivindicativo que es nuestra esencia». «Seguiremos votando en contra si se produce alguna divergencia y no se alcanza un acuerdo antes de ir a pleno. Los afiliados del partido quieren que continúe en esta línea, incluso que le ponga más énfasis», destacó.

De hecho, Torres señaló que en las crisis de gobierno que se han generado por las divergencias en Urbanismo «ha habido más truenos de lo que realmente ha pasado». Puntualizó que ha votado en contra de la acción de gobierno en tres de los 28 plenos que se han celebrado en este mandato. «Estos asuntos estaban fuera del pacto de gobierno y, por tanto, se deben consensuar. Para nosotros es normal, es democracia», dijo.

«Al que no lo vea así, le falta cultura de pacto», remarcó, al tiempo que indicó que «los partidos mayoritarios, PP y PSOE, no lo ven así porque creen que mandan ellos», añadió.