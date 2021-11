La película ‘Campeones’ recibe el premio a la solidaridad de la ONCE

La película ‘Campeones’, con guión del cineasta ibicenco David Marqués y Javier Fesser sigue cosechando premios casi tres años después de su estreno. Tras llevarse tres goyas en la gala de los premios de la academia de 2019, entre ellos el de Mejor Película, el último es el premio Solidario de la ONCE en Balears.

El Voluntariado de Cruz Roja, el deportista paralímpico Álex Sánchez Palomero, la empresa 3 Glops y y el soporte psicosocial Covid-19 del Hospital Son Espases han recibido también los Premios Solidarios ONCE Illes Balears 2021, la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico, que este año se han celebrado bajo el lema ‘Separadamente juntos’, tras la suspensión de los premios el año pasado por la pandemia. Estos galardones se han convertido en un homenaje a la fortaleza y solidaridad de la sociedad balear.

Participaron en la gala Alejandro Oñoro, consejero general de la ONCE y consejero delegado de Ilunion; Fina Santiago, consejera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear; Mari Carmen Soler, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Illes Balears; Josep Vilaseca Rius, delegado territorial de la ONCE en Illes Balears, así como representantes de la discapacidad y de la sociedad balear.

‘Campeones’ ha recibido este premio «por su grandísima labor para normalizar la situación de las personas con discapacidad, especialmente la intelectual, pero extensiva a todas las discapacidades», según el acta del jurado.

El Jurado de esta edición especial ha estado presidido por Mari Carmen Soler Lliteras, presidenta Consejo Territorial de la ONCE, y formado por Josep Vilaseca Rius, delegado territorial de la ONCE; Barbara Palau Vidal, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales; Teresa Bárbara Vallespir Acosta, directora general de servicios sociales del Govern Balear; Jaume Tortella Cánaves, vicepresidente del IMAS del Consell de Mallorca; Carolina Escandell Ferrer, consellera ejecutiva de Bienestar Social y Recursos Humanos del Consell de Ibiza; Rafael Ramírez Gutiérrez, conseller de bienestar social del Consell de Formentera; Joan M. Forteza Mayol, director de IB3 Radio; Sonia Castro Morey, presidenta Tercer Sector Social; Jesús María Luna Fernández, presidente del Cermi Illes Balears; Dr. Joan Josep Matas Pastor, Cap de Departament Ciències Socials i Jurídiques CESAG, y Barbara Torrent Acosta, conseller de Bienestar Social del Consell de Menorca.