Juan Perro, Corizonas y Joven Dolores para el décimo Cañas’n’Roll de Sant Josep

«Sant Josep siempre ha apostado por la cultura y estamos muy contentos de poder recuperar esta fiesta donde la música en vivo es la protagonista y que da tanta vida en las calles de nuestro municipio», ha asegurado la concejala de Cultura, Cristina Ribas, en la presentación. Como siempre, a los grandes nombres nacionales que ejercerán de cabezas de cartel cada uno de los fines de semana, se añaden las mejores bandas y músicos locales.

El arranque coincide de nuevo, el 27 de noviembre en el aparcamiento del Ayuntamiento, con el segundo día de los Tres Dies Trail d’Eivissa, con varias pruebas a lo largo de toda la jornada. Por ello, la fiesta inaugural se ha bautizado como el segundo Cañas’n’Run y tendrá como final de fiesta la actuación de Corizonas, el supergrupo formado por la suma de los miembros de Coronas y Arizona Baby, dos bandas imprescindibles de la escena independiente estatal que, además, empieza con este concierto la gira de su tercer disco: ‘Corizonas III’. La música de la banda, combina perfectamente con el sonido de los locales Uncle Sal, que harán de teloneros, con Javi Box como dj.

El domingo 28 quién sonará, en este caso en el auditorio des Caló de s’Oli, será el músico y atropólogo Raúl Rodríguez con la ‘La Lupe’. Será el día siguiente a la proyección en este espacio del documental ‘Gurumbé, canciones de tú memoria negra’, dirigido por Miguel Ángel Rosales y en el que ha participado también Rodríguez.

El fin de semana siguiente, la banda liderada por los ibicencos David Serra y Joan Barbé, Joven Dolores, estrenará también gira de su nuevo elepé, ‘Un segundo’, el 4 de diciembre en la plaza de Sant Jordi, con la dj Lost Angeles calentando el ambiente.

Final de fiesta con Juan Perro

El final de fiesta de este año estará en el auditorio des Caló de s’Oli, el 11 de diciembre, donde se podrá disfrutar de la versión más esencial de Juan Perro, el longevo proyecto de música mestiza que emprendió Santiago Auserón después de Radio Futura. Auserón, músico inquieto, no ha parado nunca de investigar y fruto de esto recibió el 2011 el premio Nacional de las Músicas Actuales del Ministerio de Cultura. Los detalles de cómo se podrán reservar entradas para este concierto se darán a conocer en unos días.

Estos son los nombres más conocidos de un cartel que reúne además a una veintena de bandas y dj’s a lo largo de los próximos tres fines de semana.

El organizador del festival, César Sánchez, de Luzmenú, ha aprovechado para presentar la décima edición de los vasos reutilizables del C’n’R, con los que quieren contribuir a reducir el uso de plástico durante las fechas del festival y que se podrán conseguir por un euro.

En la primera jornada, como es habitual, habrá música en vivo en varios locales del municipio y también se podrán degustar menús especiales a precios populares en restaurantes de Sant Josep coincidiendo con los días del programa musical. En el flyer del programa se incluye un código QR que permite acceder directamente a las propuestas de cada uno de los alrededor de veinte locales que participan.

Cómo en las ediciones precedentes, los establecimientos adheridos –el listado se puede consultar a cañasnroll.com— ofrecerán consumiciones a precios también populares: pinxos y cañas a 1,50; pinxo+caña a 3 euros.

Cómo en anteriores ediciones, también los espacios culturales del municipio se ponen roqueros con una programación especial de películas vinculadas al mundo de la música en el ciclo Cine’n’Roll. El 27 de noviembre se proyecta ‘Gurumbé, canciones de tú memoria negra’, a la que seguirá un coloquio con el director y Raúl Rodríguez, en el auditorio des Caló de s’Oli. El viernes 3 de diciembre se proyecta en el Centro de Cultura Can Jeroni el documental ‘Amy’, que repasa la vida y muerte de Amy Winehouse. El domingo 5 de diciembre en es Caló de s’Oli se proyecta ‘Jersey Boys’, biopic sobre la historia de los Four Seasons liderados por Frankie Valli. El ciclo se cierra con ‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’ de nuevo en Can Jeroni. Todos los pases serán a las 20 horas.