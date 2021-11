Espiritualidad y naturaleza para el concierto de Santa Cecilia en Ibiza

El Cor Ciutat d’Eivissa y la Banda Simfònica celebrarán por adelantado Santa Cecilia. Lo harán juntos, pero no revueltos. Si el año pasado la pandemia les obligó a festejar esta fecha tan señalada por separado y en días distintos, en esta ocasión la relajación de las medidas covid les ha permitido honrar a la patrona de los músicos con un concierto conjunto, que ofrecerán mañana a partir de las 19 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila. La normalidad no será completa, entre otras cosas, porque las formaciones no coincidirán en el escenario. Primero actuará el Cor Ciutat d’Ibiza, dirigido por Miguel San Miguel Fuster. Sus miembros cantarán, como llevan haciendo desde el año pasado, con mascarilla, FFP2, eso sí, mas cerca unos de otros que en otras ocasiones, a un metro de distancia.

Relacionadas Las voces del coro que la pandemia no pudo silenciar

La formación coral ha preparado para el concierto de Santa Cecilia un repertorio al que ha bautizado como ‘Spiritualitas profana’. El significado de este título lo explicó ayer San Miguel: «El programa reúne temas que originalmente se compusieron en un contexto profano con letra laica» y que después adquirieron un cariz religioso al ser adaptados a la liturgia eclesiástica. Un ejemplo claro es la obra conocida como el ‘Ave María’ de Schubert, un icono de la canción religiosa cuya letra tiene poco que ver con la original. El título que le dio el compositor austriaco fue ‘Ellens dritter Gesang’ (‘Tercera canción de Ellen’). El tema forma parte de un ciclo de canciones que Schubert escribió basándose en el poema épico de Walter Scott ‘La dama del lago’. El Cor Ciutat d’Ibiza, señaló su director, «cantará mañana la versión original en alemán con arreglo a cuatro voces de Joan Casas y solos de Laura Torres y Yolanda Veny». La formación también interpretará el tema principal de la película ‘La misión’, ‘Gabriel’s Oboe’, de Ennio Morricone. «Es una obra instrumental que se compuso como banda sonora, pero de la que después se han hecho versiones con la oración ‘Angele Dei’», detalló el director. Paula Serra, soprano del coro, tocará para la ocasión el oboe. En el repertorio de mañana también se han incluido ‘The sound of silence’, de Simon & Garfunkel, que se ha utilizado con la letra del ‘Padre Nuestro’ y el ‘Hallelujah’, de Leonard Cohen, que también se ha versionado para emplearlo como tema litúrgico.

El coro, que contará con el acompañamiento de Santi Pérez al piano, Laura Boned al violín y Raquel Quiroga al violonchelo, concluirá su actuación con una composición que sí esta concebida como religiosa, el ‘Himno a Santa Cecilia’. La soprano Irantzu Bartolomé actuará en este tema como solista.

En la segunda parte el escenario de Can Ventosa será todo para la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, que todavía no podrá estar al completo. Actuarán algo más de una treintena de músicos, que bajo la batuta de Miquel Àngel Aguiló ofrecerán un repertorio que «gira en torno a la fuerza de la naturaleza». «Lo que ha pasado en La Palma con la erupción del volcán nos ha llevado a hacer esta reflexión de lo pequeño que somos cuando la naturaleza se enfada», explicó ayer el director de la formación. El primer tema que interpretará la banda es ‘Children of Gaia’, de Robert Sheldon, todo un reto porque, como afirmó Aguiló, «es una obra difícil de tocar por su rapidez y cambios de compás». El repertorio incluye, además, ‘Elements’, de Brian Balmages, y dos composiciones de Robert Winston, ‘Into the storm’ y ‘Paradiso’.

El dinero que se recaude en taquilla con las entradas, que cuestan 5 euros, se destinará a la Asociación Elena Torres por la Investigación Contra el Cáncer.