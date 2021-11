Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

El número de casos activos de covid en las Pitiusas se ha reducido en la última jornada por primera vez en diez días, según la última actualización de los datos de la pandemia publicados por la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay 278 personas contagiadas, dos menos que ayer, cuando se alcanzó el máximo (280) tras un incremento ininterrumpido desde el 9 de este mes, cuando se registró el número más reducido de afectados (211) desde el inicio de la última ola, a finales de julio.

Se alcanza este dato después de una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses haya detectado nueve positivos, todos en Ibiza. Se trata, además, de la cifra más reducida de nuevos casos registrada desde el pasado sábado. Al mismo tiempo, los médicos han dado alrededor de una decena de altas. El Hospital Can Misses acoge a doce enfermos: once en planta y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En la Policlínica Nuestra Señora del Rosario hay dos enfermos de coronavirus: uno en planta y otro en su propia unidad de críticos.

Los centros hospitalarios de Ibiza acogen hoy a un afectado menos de coronavirus, catorce. Se mantienen en dos los enfermos en unidades de críticos y hay doce en planta.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria hay 264 contagiados: 258 en Ibiza y seis en Formentera.

