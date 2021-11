El PI de Sant Antoni decide por "unanimidad" seguir en el gobierno de Sant Antoni

Torres ha explicado que en la reunión del comité local del PI que se ha celebrado esta semana, en la que se ha hecho balance de la acción de gobierno, se ha hecho una votación secreta con dos papeletas: seguir en el equipo de gobierno y salir y seguir trabajando desde la oposición. Un total de 15 personas han participado en este proceso y todos se han inclinado por la primera opción.

Torres no votó. «Dije que haría lo que la gente decidiera», ha comentado Torres esta mañana en la rueda de prensa, en la que ha asegurado, en todo caso, que se siente «cómodo» con la decisión que ha adoptado el comité local de su partido. «Sí, me siento cómodo porque siempre he pensado que los cambios se hacen desde dentro», ha remarcado, al tiempo que ha añadido que, no obstante, no tenía «ningún problema» en romper el tripartito de centro derecha y pasar a la oposición en el caso de que así lo hubiera decidido el comité local del PI de Sant Antoni. Hay que tener en cuenta que este proceso se ha hecho al margen de la dirección insular del PI.

Torres también ha dicho que en el análisis de la situación no se ha hablado de la renuncia de PSOE-Reinicia a promover una moción de censura para apartar a Marcos Serra, del PP, de la alcaldía, lo cual puede haber condicionado la decisión de seguir en el equipo de gobierno.

El primer teniente de alcalde ha hecho autocrítica en el balance de las áreas que gestiona (Infraestructuras, Movilidad y comercio). «Soy crítico. Me habría gustado haber hecho más», ha reconocido Torres, aunque acto seguido ha destacado que en los dos años de mandato, el departamento de Infraestructuras ya ha ejecutado proyectos por valor de algo más de seis millones de euros y están en proceso otros con una inversión aproximada de 3,5 millones de euros. También se ha mostrado crítico con otros departamentos, en concreto con el de Transparencia y Participación Ciudadana, el que gestiona el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, quien en la última crisis abierta en el equipo de gobierno pidió al alcalde que destituyera a Torres y gobernara en minoría. Torres ha explicado que en el pacto de gobierno se prevé la aprobación de un reglamento de Participación Ciudadana y la creación de la figura del defensor del ciudadano. «No se ha hecho nada de todo esto, y no cuesta nada», ha remarcado. «Son dos pinceladas de la gestión de otros departamentos de los que también somos corresponsables», ha agregado.

En todo caso, Torres ha dicho que, en general, la acción de gobierno del tripartito de centro derecha alcanza «el aprobado». De lo contrario, «si no se hubiera hecho nada», el comité local «no habría aprobado la continuidad en el equipo de gobierno» o bien habría pedido directamente su «dimisión» y la entrada del número 2 de la lista del PI.