Gent per Formentera (GxF) expresó ayer su rechazo a que el Govern balear haya destinado fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a un evento privado de música, en referencia a la gala de Los40 Music Awards que se celebró el pasado viernes en Palma. Este partido recuerda que la finalidad del ITS es «compensar el impacto territorial y medioambiental del turismo» en Balears a través de distintos proyectos y considera que ninguno de ellos se contempla en el patrocinio de la gala de premios de Los40. «No está justificado y pervierte el objetivo de este impuesto, ya que el evento supone la promoción de las islas de manera indiscriminada sin ningún tipo de atención o sensibilización de los visitantes hacia la sostenibilidad», insisten.

La formación aplaude que Formentera se negara a participar y a invertir dinero público en el evento, y lamenta que la promoción que se hace desde el Govern para todas las islas «no esté consensuada ni sea efectiva para Formentera, ni por lo que respecta a las fechas en que se realiza ni por cuestiones de modelo turístico». También lamenta «el silencio de la presidenta Francina Armengol sobre el destino de casi 600.000 € a un evento musical privado».