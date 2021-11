Guía para viajar en la era covid: quienes vuelen sin mascarilla serán expulsados y tratados como pasajeros conflictivos

¿A quién afectan las directrices de la Aesa?

-Se aplican a los gestores de los aeropuertos en el territorio nacional, es decir, Aena, las compañías aéreas que operen en ellos, incluidas las de aerotaxi, aviación general, los pasajeros y las empresas que desarrollen servicios auxiliares.

¿A qué están obligados los pasajeros?: mascarilla obligatoria, en caso contrario, expulsión

-Desde el 9 de junio de 2020 es obligatorio el uso de mascarillas quirúrgicas o de protección superior para todas las personas de seis años en adelante tanto en el edificio terminal como durante el vuelo. Los gestores aeroportuarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben vigilar su cumplimiento y facilitar la adquisición del tapabocas a aquellos pasajeros que no dispongan de ellas. Si no cumplen con la norma se les denegará el acceso o pueden ser desembarcados, además de sancionados.

-Si durante el vuelo algún pasajero se niega a cumplir con las medidas se seguirán los procedimientos de los casos de pasajeros conflictivos.

¿Quiénes están exentos de llevar mascarilla?

-Las razones médicas que lo permiten deben estar documentadas en un certificado médico y se limitan a enfermedad pulmonar restrictiva grave o discapacidades mentales o físicas que no permiten el uso adecuado de una máscara facial.

-En este caso los viajeros deberán someterse a un test PCR en las 48 horas anteriores a la hora de salida programada con resultado negativo. Los menores de 12 años están exentos.

¿A qué están obligados los aeropuertos?

-A reforzar los procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones, potenciar el empleo de dispositivos electrónicos sin contacto, instalar dispensadores de geles hidroalcohólicos, instalar papeleras para el desecho de mascarillas o reforzar los mecanismos de ventilación.

-Deben colaborar con las compañías aéreas a evitar que los pasajeros permanezcan a bordo durante más de 30 minutos si la aeronave estacionada no dispone de ventilación adecuada.

-Han de prevenir aglomeraciones durante el embarque y desembarque y separar los flujos entre llegadas y salidas. También se debe favorecer el distanciamiento de los pasajeros en su trayecto al avión.

¿Cómo afecta a las aerolíneas?

-Conviene que se fomente la facturación online antes de llegar al aeropuerto y avisen de la necesidad de mayores tiempos para el embarque.

-Se recomienda promover el transporte del equipaje en los compartimientos de carga

-Deben informar en los vuelos de llegada con origen internacional de la obligatoriedad de acceder a la aplicación Spain Travel Health-SpTH (www.spth.gob.es) para recabar los datos de salud y de contacto de los pasajeros, que sigue en vigor, y de las consecuencias de su incumplimiento.

-Tiene que impedir el acceso al avión a los pasajeros que no utilicen mascarilla

-Deben reducir el servicio a bordo en función de la duración del viaje, esto afecta a la comida y la bebida, que debe ser la mínima, y no vender productos libres de impuestos ni otros, no esenciales como las loterías, etc., que ofrecen algunas compañías.

-Han de conservar la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas para que las autoridades de salud pública puedan realizar la trazabilidad de los contactos en caso de positivo en covid-19.