El Govern no quiere ni pensar en posibles restricciones. La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, esquivó ayer las preguntas sobre este tema que le plantearon los periodistas en la rueda de prensa. «No me gusta hablar de que vuelvan las restricciones, hay medidas implantadas para el nivel de riesgo uno, que es en el que estamos», respondió cuando se le preguntó si la gente, en vista de la subida de casos, ha de ir preparándose para nuevas medidas.