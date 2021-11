Coronavirus en Ibiza: «El 75% de los ingresados en las UCI no están vacunados»

En estos momentos, en las UCI de Ibiza hay tres ingresados por coronavirus, según los últimos datos publicados por la conselleria. Una cifra que no ha variado en los últimos días y que, desde el inicio de la última ola, a principios de agosto, no ha bajado de dos, exceptuando el día que, tras la muerte de uno de los ingresados, hubo uno. El número de hospitalizados por coronavirus en Ibiza se mantuvo sin cambios respecto al día anterior: trece. En el Hospital Can Misses hay once: nueve en planta y dos en la UCI. A ellos hay que sumar los dos que se encuentran en la Policlínica, uno en planta y otro en su propia unidad de críticos.

Aunque el número de hospitalizados por covid se mantuvo sin cambios, los contagios activos en las Pitiusas aumentaron por octavo día consecutivo. En estos momentos hay 271 personas contagiadas, cinco más que el martes. Esto supone un incremento del 1,9% en 24 horas y del 26% en los últimos siete días. Se alcanza esta cifra después de una jornada en la que los positivos superaron a las altas dadas por los médicos. La sección de Biología Molecular del laboratorio de Microbiología del Área de Salud de Ibiza y Formentera detectó quince nuevos contagios, todos ellos en Ibiza, cinco más que curaciones.

En sus casas, en estado leve o asintomático o con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, hay 258 personas: 251 en Ibiza y siete en Formentera. Por último, sigue habiendo cuatro profesionales en vigilancia activa, de los que tres son positivos, situación que se mantiene sin cambios desde hace diez días.

La incidencia del coronavirus subió ayer tanto en Ibiza como en el total de Balears, tanto a catorce como a siete días. Los indicadores bajaron en el municipio de Sant Josep y se dispararon en Vila, revelan los últimos datos publicados en el visor covid. La consellera balear de Salud, sin embargo, restó importancia a este indicador de afectación de la pandemia. «Con el volumen de población vacunada en las islas pierde un poco de sentido», justificó la consellera, que destacó que hay que tener en cuenta otros indicadores, como el número de ingresos hospitalarios o el de personas que entran en unidades de críticos.