Arte acrobático de Ibiza en un calendario solidario para ayudar a La Palma

La Escuela Ibiza Arte Aéreo, en colaboración con más de una veintena de negocios de la isla, está en estos momentos elaborando un calendario para recaudar fondos con el fin de ayudar a los habitantes afectados por la erupción del volcán de La Palma.

Según explicó ayer Penélope Bonilla, entrenadora del centro y organizadora de la iniciativa, el almanaque solidario se pondrá a la venta a partir del 13 de diciembre «en el mismo gimnasio, en numerosos establecimientos de los municipios de la isla y a través del perfil de Instagram de Ibiza Arte Aéreo». El precio del calendario es de seis euros. La propia Bonilla se pondrá en contacto con la Cruz Roja de La Palma para realizar el ingreso del dinero recaudado.

En las doce imágenes que ilustrarán el almanaque aparecen realizando acrobacias las alumnas de la clase para adultos de este centro ubicado en el Punt Groc de Santa Eulària. El diseñador y autor de las fotografías es Christian Guasch Linares.

Bonilla destacó que a la iniciativa se han sumado multitud de negocios, que «no solo han colaborado, si no que también se han prestado con sus espacios a vender los calendarios». Los establecimientos colaboradores son los siguientes: Eividerm, Ruben, Nails 4 Queen, Pescados Pardalet, Bonsai, The treeboys, El quebab, Punt groc, Bracho Makeup, Ibiza Marine Center, Taller Matas, Ibicenca de Mármoles y Granito, Impermeabilizaciones Petrus, Clínica Dental Botafoch, Construcciones Solís, Bautec Solutions, Ibiza Blue Carter, Sa Rota, Tape Arte, Raw.Ibiza, The Quiet Side Agency y Can Bufí.

Esta es la segunda vez que la Escuela Ibiza Arte Aéreo lleva a cabo una iniciativa solidaria. El año pasado también hizo un calendario, en aquella ocasión para ayudar a un compañero del centro deportivo Punt Groc a hacer frente a su rehabilitación tras un aparatoso accidente sufrido en junio de 2020. También en aquella ocasión se sumaron al proyecto muchos establecimientos de la isla. «El año pasado vendimos prácticamente todos los calendarios y recaudamos casi mil euros para nuestro compañero», señaló Bonilla.