El PP denuncia en el Parlament balear el «infierno fecal» que provocan los vertidos en Ibiza

De hecho, durante la madrugada y la mañana de ayer se volvió a producir un importante vertido maloliente en sa Llavanera entre las quejas de los vecinos: «No ha llovido para que haya una inundación como esta», aseguró un vecino a Diario de Ibiza.

Por su parte, el conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, le recordó a Marí que ella misma había sido alcaldesa de Vila, «por lo que estoy totalmente convencido de que usted sabe perfectamente la respuesta a su pregunta». Mir continuó con su explicación: «Los vertidos de aguas fecales no tratadas se vierten con agua que ni siquiera ha llegado a la depuradora y por lo tanto se ligan inmediatamente a la red de alcantarillado que es competencia municipal». Añadió que este caso es un ejemplo de corresponsabilidad, «que es en lo que está trabajando el Govern balear».

Episodios recientes

La contestación no agradó a la diputada ibicenca, que primero recordó que desde 2015 ha dejado de ser alcaldesa para luego manifestar: «Día sí y día no, los vecinos de la ciudad de Ibiza vivimos un auténtico infierno fecal» y para demostrarlo enumeró solo los últimos vertidos registrados «porque si no podríamos estar aquí hasta final de año».

Virginia Marí se refirió a los episodios recientes de vertidos: «El pasado 13 y 27 de octubre se produjeron vertidos fecales en el torrente de sa Llavanera y en ninguna de estas dos ocasiones habían sido provocados por la lluvia, sino que según su conselleria se había producido un fallo eléctrico. Para colmo dos días después, el 29, todavía no había sido limpiada la zona», aseguró.

Elevando el tono Marí siguió interpelando al conseller de Medio Ambiente preguntándole si pensaba que se podía vivir en esas condiciones: «Los vecinos y comerciantes de la zona ya están hartos de sus promesas y de oler a residuos fecales».

La diputada del grupo popular aseguró además que «el pasado 9 de noviembre y esta vez sí debido a la lluvia, se vuelven a producir vertidos fecales por toda la ciudad de Ibiza, algo a lo que sabe que ya estamos acostumbrados y que sinceramente es insoportable». Marí se presentó como una víctima de esas molestias porque vive en es Pratet, tal y como comentó, «zona que cada vez que llueve se nos crea una piscina de heces, ratas muertas y restos de todo tipo».

Añadió que la pasada semana la empresa Abaqua «anunció una inversión de 677.600 euros para la mejora de la depuradora de Ibiza para garantizar que siga aguantando, aguantando, eso es lo que han dicho, ¿no se les cae la cara de vergüenza? y también se ha reducido la inversión de siete millones a dos millones para Ibiza en el año 2022 y luego me dicen que Ibiza no es la gran olvidada de este gobierno progresista, solo porque en Ibiza [el Consell] esté un gobierno del PP y Ciudadanos y mejor no hablo del gobierno progresista del Ayuntamiento que no baja a la calle para no ensuciarse los zapatos».

En esta intervención Marí le reiteró al conseller de Medio Ambiente que solo quería «una respuesta real» para el final de esos vertidos fecales: «Y no me mienta ni me engañe porque si no mentiría y engañaría a todos los ciudadanos de Ibiza», concluyó

La respuesta del conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, no se hizo esperar: «Usted no tiene vergüenza, usted en nombre del partido que nunca ha hecho nada por el sistema de saneamiento de esta Comunidad Autónoma, viene aquí, con su habitual vehemencia, a darnos lecciones». El conseller le recordó entonces que su partido, el PP, «ha sido el partido que liquidó el sistema de financiación finalista que tiene esta comunidad autónoma, ustedes eliminaron el canon de saneamiento y sus inversiones».

Mir subrayó que en esta materia la política del Govern es trabajar «en la corresponsabilidad con las otras administraciones», e hizo referencia al Pacto por el Agua suscrito a principios de legislatura, «que está dando buenos resultados para ir solucionando los problemas existentes». Añadió que ese Pacto por el Agua tiene que servir para «facilitar la finalización de las obras de la nueva depuradora de Ibiza».

Avería en los motores de la depuradora

Durante el día de ayer se volvieron a producir vertidos fecales en la zona del torrente de sa Llavanera de Ibiza debido a «una avería en los motores eléctricos de los tamices del pretratamiento de entrada de agua residual de la depuradora», según aseguró la conselleria de Medio Ambiente. Los técnicos atribuyen la causa del incidente a que la depuradora ha sido expuesta durante varios días seguidos a un caudal muy elevado debido a que las aguas pluviales llegan a través de la misma canalización que las fecales, según explicaron. Asimismo, añadieron que una red separativa permitiría que las aguas de lluvia hubieran ido directamente al mar. La falta de redes separativas de aguas pluviales y fecales conlleva que cuando llueve, la capacidad de la depuradora se desborde provocando vertidos y averías.