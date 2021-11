Más ingresados por covid en la segunda jornada con aumento de contagiados

Más contagios activos de covid y más hospitalizados. Así se salda la última jornada de la pandemia, según los últimos datos publicados por la conselleria balear de Salud. En estos momentos en las Pitiusas hay 266 personas contagiadas de coronavirus, un 5,1% más que el lunes y un 12,7% más que el viernes. Se trata de la cifra más elevada de casos activos del virus registrada desde el 6 de octubre, según el histórico, cuando se contabilizaban 288. También de las últimas semanas, en las que esta cifra había bajado hasta los 211 contagios activos que se registraban el 9 de noviembre.

Se alcanzan estas 266 personas contagiadas después de una segunda jornada con más positivos en coronavirus en las Pitiusas que curaciones. El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó un total de 19 nuevos casos (18 en Ibiza y uno en Formentera) al mismo tiempo que los médicos daban el alta a seis de los afectados, detalló el Área de Salud pitiusa.

El número de pacientes covid que necesitan atención hospitalaria también aumentó, al pasar de los once que se contabilizaban el lunes a los trece de hoy. Eso sí, se mantienen en tres los que se encuentran más graves, en unidades de críticos. El Hospital Can Misses acoge a once enfermos, nueve de ellos en planta (algunos no están en aislamiento porque ya han negativizado el virus) y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A éstos hay que sumar los dos que permanecen en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde uno está en planta y el otro en su propia unidad de críticos.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria se encuentran un total de 253 afectados. De ellos, 245 se encuentran en Ibiza mientras que los ocho restantes corresponden a Formentera.

En la última jornada no ha habido cambios en el número de profesionales sanitarios que se encuentran en vigilancia, siguen diendo cuatro, de los que tres están contagiados.

La incidencia del coronavirus en Ibiza sigue subiendo, como en los últimos días. En estos momentos el indicador a dos semanas se sitúa en 110 contagios por cien mil habitantes, ligeramente superior al registrado el lunes y diez casos por debajo que la media balear. La tasa a una semana, en cambio, supera en Ibiza (75,7) a la del total de la Comunitat (74,7).

La incidencia se comportó ayer de forma desigual en función de los municipios. Vila fue el único en el que aumentaron los indicadores a una y dos semanas. En Sant Antoni aumentó a una semana y se mantuvo a dos, en Sant Josep se redujo a siete días y no varió a catorce. En Sant Josep se incrementó el primero y se redujo el segundo mientras que en Santa Eulària se mantuvo sin cambios a una semana y se redujo a dos.