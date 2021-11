Covid en Ibiza: Los 26 positivos del fin de semana elevan de nuevo los contagios por encima de 250

Ibiza y Formentera vuelven a superar los 250 contagios activos de coronavirus, un total de 253, según los últimos datos publicados ayer por la conselleria balear de Salud. Se trata de la cifra más elevada registrada en las Pitiusas en cerca de dos semanas. Hace apenas siete días, el pasado martes, se alcanzaban 211 casos activos, la cifra más reducida desde el inicio de la pasada ola, a principios de verano. Hasta el momento, y a pesar de que los expertos de la conselleria han afirmado en varias ocasiones que la oleada ha concluido, no se ha conseguido en ningún momento bajar de los cien contagios activos.

Relacionadas Las Pitiusas resisten de momento la subida de contagios Covid que registra Baleares

Estas 253 personas afectadas por el coronavirus en las Pitiusas son un 7,2% más que el viernes. Se alcanza esta cifra después de un fin de semana en el que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado 26 nuevos contagios mientras los médicos daban una decena de altas. El viernes se detectaron ocho positivos, seis en Ibiza y otros dos en Formentera, y un total de 18 el sábado, todos ellos en Ibiza, detalló el Área de Salud pitiusa, que también señaló que el domingo (cuando únicamente se hacen pruebas de covid a quienes ingresar en el hospital) no se confirmó ningún caso.

Lo que no ha variado desde el viernes, el último día que Salud ofreció información de la pandemia es el número de enfermos de coronavirus que necesitan atención hospitalaria: siguen siendo once. Eso sí, ha variado la distribución en función de su gravedad. En estos momentos hay tres en unidades de críticos (uno menos que antes del fin de semana) y ocho en planta (uno más). El Hospital Can Misses acoge a nueve ingresados, siete de ellos en áreas de hospitalización y dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A ellos hay que sumar los dos que están en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario: uno en planta y otro en su propia unidad de críticos.

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, se encuentran 242 personas contagiadas de coronavirus: 234 en Ibiza y otras ocho en Formentera.

Durante el fin de semana no ha variado el número de sanitarios que se encuentran en vigilancia por haber estado en contacto con el virus. Siguen siendo cuatro, de los que tres están contagiados, los mismos, también, que el viernes.

Salud informó ayer que en Ibiza hay 103.952 personas con la pauta completa de vacunación (un 77,2% de la población), mientras que en Formentera hay otras 7.571 (un 70,7%). Ambos porcentajes están por debajo de la media de la Comunitat, donde están completamente vacunados el 82,5% de los ciudadanos, según los últimos datos, actualizados ayer.