El Consell de Ibiza ha informado a través de sus redes sociales del restablecimiento de la iluminación en el tramo de la carretera de Santa Eulària, que el pasado viernes quedó a oscuras tras un accidente de tráfico.

En concreto, el tramo afectado se encuentra entre la carretera de acceso al pueblo y la carretera de Can Guasch, la EI-200.

Desde el gobierno insular han querido agradecer la rapidez de los operarios "para evitar inconvenientes a los usuarios de la vía".

🙏🏻🙏🏻 Ja s’ha recuperat la llum al tram d’accés a Santa Eulària des Riu!



Gràcies als operaris que han fet una feina tan ràpida per evitar inconvenients als usuaris de la via.

Una patrulla de la Policía Local que circulaba por el camino de Can Guasch sobre las 00.30 del pasado viernes vio el elemento destrozado. Sin embargo, no pudo identificar al posible autor del siniestro ya que no se localizaron en los alrededores ningún vehículo dañado.