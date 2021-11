El paseo de Platja d’en Bossa se hunde sobre el mar

El viernes alrededor de las siete de la mañana los más madrugadores se toparon, en el paseo de Platja d’en Bossa (a la altura de la casa abandonada de la calle D’en Bossa) un travesaño de la barandilla tirado en el suelo. No le dieron mucha importancia. No era la primera vez. Mal hecho. Aquella barra de madera era una señal de algo mucho más grave: el hundimiento de parte del paseo.

A las siete de la tarde, cuentan los vecinos, parte del asfalto ya se había caído al mar y las barandillas de madera estaban completamente desencajadas y con los tornillos asomando. «Un peligro», denunciaba ayer por la mañana un runner que se topó, en su ruta diaria de siete kilómetros, con el desastre. La superficie afectada, por el momento, es de unos veinte metros de largo por dos de ancho, aunque los vecinos, que llevan tiempo denunciando el deterioro del paseo, temen que en los próximos días vaya a más.

Ayer a media mañana se podían ver los ladrillos de la parte exterior del muro, la que queda pegada a la playa, completamente separados del paseo. La superficie, al hundirse, ha dejado a la vista las diferentes capas de hormigón y asfalto. Además, una gran grieta recorre la zona, paralela a la orilla de la playa, teñida de rojo por la tierra que se desborda por las fisuras.

Hace ya unas semanas que los vecinos alertaron de que dos peldaños de la escalera de obra que une el paseo con la playa se habían desplomado. Este verano, además, fue necesario arreglar parte de la barandilla, ya que algunos de los travesaños se habían desencajado. En aquel momento pensaron que se debía a que estaban viejos, sin embargo, tras lo ocurrido en las últimas 48 horas creen que es posible que el paseo estuviera empezando ya a vencer. «Por aquí pasa muchísima gente a todas horas. Personas mayores dando su paseo diario, corredores, ciclistas, gente en patines y muchos niños. Imagina que alguno no lo ve y se cae. O que el suelo se desploma mientras hay alguien ahí», comenta, también a primera hora de la mañana, Ángel, que vive en es Viver y todos los días camina «a paso rápido» hasta la torre des Carregador. «Debería estar, al menos, señalizado», concluye antes de seguir su paseo.

Un grupo de vecinos ironizan en un corrillo sobre cuánto tiempo tardarán en arreglar el destrozo. «Somos los grandes olvidados de Vila. Estuvimos casi un año sin farolas, meses y meses hasta que arreglaron una de las rampas de acceso a la playa, de la que salían clavos oxidados, y lo mismo con el muelle, que también se abrió, como el paseo», recuerda uno de ellos. La opinión mayoritaria entre ellos es que el hundimiento se debe a que, con la retirada constante de la posidonia, las excavadoras se llevan también la arena, sobre la que se asienta el paseo.

Valla, cinta y a esperar a Costas

La Policía Local de Ibiza colocó ayer tres vallas y cinta en la zona después de que este diario alertara de lo que estaba ocurriendo. Desde el Ayuntamiento de Ibiza explicaron que es habitual que durante el invierno «la arena desaparezca de esta zona». «En verano, vuelve», continuó un portavoz municipal, que señaló que en estos momentos no cuentan «con estudio suficiente de la zona para afirmar que esto sea consecuencia directa de la retirada de la posidonia», aunque no descarta analizarlo «y no quitarla en un futuro».

Respecto a la posible reparación o reconstrucción de esta zona del paseo, desde el Consistorio recordaron que se encuentra dentro del dominio público de la Demarcación de Costas. «El Ayuntamiento no puede actuar sin su permiso», matizó este portavoz, que garantizó que Vila se pondrá en contacto con este organismo «para que se solucione».