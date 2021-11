El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, junto a Santa Eulària Empresarial, ha presentado este mediodía en el Centre Cultural de Jesús el proyecto de plataforma de venta digital para comercios del municipio denominada ‘ShoppingRiu’, un espacio ‘on line’ donde los negocios locales puedan ampliar su mercado llegando a clientes de toda la isla e, incluso, se pueden servir pedidos a toda Europa para aquellos residentes o visitantes que conocen los productos de la isla pero no pueden llevárselos por las limitaciones de equipaje. A su vez, también se mejora ofreciendo a sus clientes de toda la vida las facilidades que supone una plataforma en línea 24/7 con plazos de entrega breves.

A Shoppingriu se podrá acceder a ella a través de la web www.shoppingriu.com que está disponible en castellano, catalán e inglés. La iniciativa, cuenta con una promoción de lanzamiento: los 100 primeros usuarios que hagan una compra podrán recibir un descuento de 10 euros (si el valor del tique es de entre 40 y 100 euros) o de 30€ (si la compra supera los 100 euros).

El sistema cuenta ya con más de 1.100 productos a disposición de los clientes distribuidos según secciones (desde alimentación a electrónica, pasando por decoración, juguetes, ropa o productos para mascotas, entre otros). Igualmente, también se puede acceder a los negocios participantes y ver el catálogo que han volcado en la plataforma. Los establecimientos participantes son una veintena: Mistral Can Pujols, Zapatería Juanita, Enotecum Santa Eulalia, Violeta Moon, Tur Rubio Can Vaqueta, Top 3 Publicidad, Sa Lluna, Perfumerías África, Muebles Can Ramón, Lizard of Oz, La Casona, Juguetería Divertit, Isla Cosmetics, Interzoo, Fluxà, Fet a mà, Confecciones Marilina, Cardona Lois, Boutique Distel-Lacoste y Bienestar Ibiza.

El plazo de entrega será de entre 2 y 6 días, según la fecha de petición, la zona de reparto y si los comercios cuentan con su propio sistema de entrega o se usa la plataforma Envialia, cuya principal ventaja es que los paquetes de diferentes comercios pueden unificarse en un solo envío, ahorrando molestias.