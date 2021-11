La afectación del covid en las Pitiusas resiste por el momento a la subida que registra Balears

Ibiza y Formentera resisten, por el momento, a la subida de la afectación del coronavirus que registra el total de Balears, según los datos de esta última semana del visor covid de la conselleria de Salud. Las Pitiusas son, ahora mismo, las islas con la incidencia a dos semanas más reducida. Ibiza contabiliza 91,6 contagios por cien mil habitantes y Formentera 58,8, indicadores, ambos, bastante alejados de los 102,3 contagios que registra el total de la Comunitat.

La tasa de Ibiza es muy parecida a la que registra Mallorca (95,5), donde, eso sí, la tendencia que augura la incidencia a una semana, es mejor que la ibicenca. Ibiza cuenta con 53,4 positivos por cien mil habitantes a siete días, dato que no sólo supera al mallorquín (49,9) sino que, además, está por encima de la mitad del indicador a catorce días, lo que, según han reiterado los expertos de la conselleria desde el inicio de la pandemia, anuncia que seguirá subiendo.

68,9% De los casos de las últimas dos semanas de Vila se han detectado en siete días El visor covid señala que en la última semana se han detectado en Vila 31 positivos, un 68,9% de los confirmados en los últimos 14 días: 45.

91,6 Casos por cien mil habitantes en Ibiza Eivissa y Formentera tienen la incidencia a dos semanas más baja de las islas. Eivissa registra 91,6 casos por cien mil habitantes y Formentera, 58,8. Ambos indicadores están bastante pro debajo de la media de la Comunitat: 102,3.

122,6 Contagios en Sant Josep Sant Josep es el municipio de las Pitiüses con el indicador a dos semanas más elevado: 122,6 casos por cien mil habitantes. Es, además, el único que ha registrado un incremento en este indicador, que el viernes 5 de noviembre se situaba en 90,1.

La incidencia a catorce días se ha reducido un 9,1% en Ibiza en la última semana (de 100,8 casos a 91,6), mientras que en Balears ha aumentado un 9,4% (de 93,5 a 102,3). La causa de este incremento se encuentra en Menorca, donde la afectación del virus se ha disparado, y se sitúa en 190,3 contagios por cien mil habitantes a dos semanas.

Esta caída de la incidencia es común en todos los municipios de la isla excepto en Sant Josep. No sólo es el único en el que durante los últimos siete días este indicador ha aumentado (un 36%) sino que, además, es el que registra las tasas más elevadas. A pesar de esto, sus 122,6 contagios a catorce días no le sitúan entre los términos de la Comunitat más afectados por el virus. Ocupa, de hecho, el puesto número 15 de la lista que encabeza Maó, en Menorca, con una incidencia de casi 400 (392), detalla el visor covid. Santa Eulària es el segundo municipio de Ibiza más afectado en estos momentos por el virus. Su incidencia, que se ha reducido un 14,3% del primer al segundo viernes de noviembre, supera los cien casos (106,7); sin embargo, tanto este término como Sant Josep son los únicos de las Pitiusas en los que el indicador a una semana no anticipa una subida en los próximos días.

En Vila, Sant Antoni y Sant Joan, en cambio, hay tan poca diferencia entre los indicadores a dos semanas y a una que es más que previsible que la incidencia aumente. Sant Antoni es, en este sentido, el que presenta un peor pronóstico para los próximos días, ya que los casos por población a una semana representan el 80% de los registrados a dos semanas. En Vila, en los últimos siete días se registraron 31 positivos, señala el visor covid, el 68,9% de los 45 confirmados en las últimas dos semanas.

En estos tres municipios, la incidencia a dos semanas se ha reducido en los últimos siete días de forma considerable: un 16,6% en Vila, un 23,5% en Sant Antoni y un 37,5% en Sant Joan. Sin embargo, la afectación a una semana se ha disparado entre el 5 y el 12 de este mes. En Vila el incremento ha sido del 138,5% y en Sant Antoni del 125%. En Sant Joan, en cambio, se ha multiplicado por cuatro.