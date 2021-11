José Raya: «habría que subir un 15% los precios del transporte de Ibiza para compensar el alza del gasoil»

El presidente de la asociación de Transportistas de la Pimeef, José Raya, lo tiene claro: «Es una pasada cómo afecta ya a la cuenta de resultados. O tocamos precios o trabajamos a pérdidas». Lo notan cada vez que repostan: «El gasoil está un 40% más caro. Habría que aumentar alrededor de un 15% los precios para compensarlo», avisa. Si la inflación ya está desbocada, lo que puede pasar en 2022 da miedo.

«Esto es insostenible -afirma Raya, que dirige una empresa de transporte por carretera-. Los recambios están más caros, los camiones averiados están parados a la espera de que lleguen las piezas que no hay, el taller sube precios… No da. No se traducen esos aumentos de los costes en los precios que facturamos». Parte del problema, señala, reside en el propio sector de Eivissa: «Cuanto peor está la cosa, más barato se trabaja aquí. Somos muchos y no tenemos una política común. Hay mucha competencia y, para sobrevivir, muchos prefieren tirar precios. Además, no todas las situaciones son iguales. Los vehículos cuestan una fortuna y hay que amortizarlos. Algunos ya los tienen más que amortizados y pueden trabajar al coste que quieran, y nadie les puede decir nada».

Muchos recurren a los depósitos propios de combustible para reducir costes: «Al final, eso lo acabará haciendo todo el mundo. Si vas a la gasolinera te hacen cuatro céntimos de descuento, poco más. Con tu depósito puedes ahorrarte 15 céntimos».