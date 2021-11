Nueva propuesta para tratar de desbloquear la regulación del taxi en Ibiza

Desde hace un año, la propuesta del Consell pactada con los ayuntamientos se encuentra en manos del Govern balear, pero este tiene «dudas» sobre si es competente para aprobarla, fundamentalmente porque la orden de carga y descarga incluye cuestiones, como las tarifas, que, considera, deberían regularse a través del reglamento de ámbito balear en el que está trabajando.

Por ello, el sector del taxi de Ibiza planteó ayer una propuesta conjunta al vicepresidente segundo, Javier Torres, de empezar de nuevo la tramitación, retirando de la propuesta de orden de carga y descarga las tarifas y otras cuestiones, como la paralización del taxímetro cuando el vehículo supera los 110 km/h, para evitar problemas legales en su tramitación.

Unificar la tarifa

La idea es que los ayuntamientos aprueben una nueva tarifa urbana y que el Govern haga lo mismo con la interurbana, que debe ser la misma que la acordada por los municipios, y «unificar» así el coste del servicio del taxi en la isla. Aparte, el Consell, como ha hecho el de Menorca, tiene capacidad para regular las condiciones para la carga de pasajeros (de los taxistas que operan fuera de su municipio) si no se introducen otros elementos de ámbito reglamentario.

El director insular de Transportes, Roberto Algaba, explica que la propuesta del sector le parece «buena», pero pedirá asesoramiento legal a «un experto» para garantizar que es «viable» y que no habrá obstáculos legales.

En este sentido, el Consell no quiere renunciar a la limitación de velocidad, pero tiene que saber si se puede hacer a través de la orden de carga o no. «No renunciamos a ello, pero si no se puede por ser una cuestión tarifaria, buscaremos otra vía. Daremos prioridad a la orden. No nos agarraremos a esta medida, que es positiva, si puede atascar el procedimiento», recalcó Roberto Algaba, que destacó la buena predisposición del sector. «Les tomamos la mano. O vamos a una o es muy difícil sacar cosas tan complejas».