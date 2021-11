Educación en Ibiza: «Cuesta que los menores identifiquen un abuso sexual porque es algo normalizado»

«Cuesta que los menores identifiquen un abuso sexual. Es algo que está normalizado e incluso nosotros, como adultos, a veces dudamos de lo que nos está pasando... Es fácil identificarlo si estás sensibilizado. Para eso estamos aquí, para cambiar la mirada», indica Elena Muñoz, de Cruz Roja, en la entrada del aula del Centre de Professors (CEP) en la que, dentro de unos minutos, se presentará a responsables de los centros de Secundaria de las Pitiusas el programa ‘Amb tots els sentits’ de prevención del abuso sexual. Una serie de talleres y materiales «diseñados por Salud y subvencionados por la conselleria de Asuntos Sociales y por la dirección general de Primera Infancia, Juventud y Familia», apunta Aina Amengual, directora del Institut per a la Convivència i l’Êxit escolar (Convivèxit).

«Hay que potenciar la educación afectivo sexual de forma sistemática, programada e intencionada, no como acciones aisladas», continúa Amengual, que explica que en estos momentos tienen controladas y están prestando atención a las víctimas de «algunos casos» de abuso sexual detectados desde los centros. «Cada vez el profesorado está más preparado, tiene más herramientas, lleva las gafas puestas», afirma la responsable de Convivèxit, que detalla algunas de las señales que alertan a los docentes: «Ven que el niño está más triste, tiene un comportamiento que no es habitual o ha bajado el rendimiento».

Amengual destaca la importancia de que el centro y la familia actúen a la par. «A veces las familias no quieren ver lo que está pasando, o no lo saben detectar», reconoce antes de destacar que lo primero, cuando se detectan señales de alerta, es «escuchar» al menor. «Sentarte con él, observar y dejar que te cuente. Todos los protocolos comienzan con este paso. Luego ya se adoptan medidas de protección, si hace falta, y hay que ponerse en contacto con la familia, salvo que la familia sea un riesgo», relata la responsable de Convivèxit, que recalca que el objetivo es detectar todo tipo de abuso, tanto el que se produce en los centros como fuera. Eso sí, hace hincapié en que los colegios e institutos, por sí solos, «no pueden arreglarlo, hay que ayudar en red: Salud, servicios sociales, policías tutores, quien haga falta».

Explotación sexual

En los talleres de prevención de abuso sexual se habla, también, de pornografía, explica Amengual, mirando a Elena Muñoz, de Cruz Roja, que se encarga «de una pequeña parte» del programa ‘Amb tots els sentits’. «Tratamos la explotación sexual de menores», indica Muñoz, que detalla que imparten dos sesiones: «En la primera hablamos de sexualidad positiva, incidiendo mucho en el tema del consentimiento. Y en la segunda trabajamos la explotación sexual, cómo identificarla, que no vean esto como algo muy lejano que no les pasará nunca porque parece que tienen que ser redes de narcos. Pero no. Es algo que está aquí y cada vez más. Y más en las nuevas tecnologías». Elena Muñoz recuerda que, aunque durante el confinamiento los alumnos dejaron de tener contacto personal, mantuvieron la comunicación digital. «No nos olvidemos de que hay móviles y que puede haber casos de acoso a través del móvil aunque no se vean en persona», continúa. «La pornografía es un mal modelo para ellos», señala la delegada de la conselleria en las Pitiusas, Margalida Ferrer, que recalca que las familias «necesitan formación» para ayudar a sus hijos. «A veces es difícil controlar los medios tecnológicos, todos los chicos tienen móviles y a veces es complicado», añade. «Cuando hacen el cambio sienten curiosidad y no saben muy bien qué hacer. Preguntan a amigos, compañeros, recurren a las tecnologías y acceden al porno y creen que lo que ven es normal», señala la directora de Convivèxit, que destaca que la conselleria balear de Salud está trabajando ya en la versión del programa para Infantil y Primaria. «Son pioneras», comenta mirando a Margalida Ordines y Antònia Tomàs. «Hemos estado buceando y en Primaria encuentras alguna cosa, pero de Infantil no», indica Ordines, que señala que las maestras que se han implicado en esto «están muy contentas» con el resultado. El programa se pondrá en marcha, como tarde, el próximo curso, aunque es posible que pueda adelantarse al próximo mes de enero.

«En Infantil los tratas de otra forma, pero es la base. Está muy ligado a la autoestima, las emociones, la forma de relacionarse y de sentir placer», comenta Tomàs, que asegura que hay adolescentes de trece o catorce años «que no saben qué es la autoestima». «En Infantil, si los maestros están preparados para abordar este tema lo que hacen es ayudar muchísimo a una sociedad que no está preparada para afrontar esto», concluye.