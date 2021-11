La crisis mundial de suministros y materiales está perjudicando al sector de las ventas de vehículos de ocasión en Ibiza, según confirmó la patronal.

El presidente de la Asociación de Talleres Libres, Recambios y Afines de la Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Ángel Escandell, reconoció que el sector atraviesa una situación «rara» puesto que existe también una falta de stock de vehículos de segunda mano.

Una incertidumbre seguramente se deriva de la prudencia de los compradores a la hora de cambiar de vehículo en estos tiempos y optar como salida por uno de ocasión. Pero también están los vendedores que ante el temor de no poder renovar sus flotas, retienen sus vehículos, apuntó Escandell.

En el caso de Ibiza y Formentera, el sector de los rent a car es en muchas ocasiones el que se suele mostrar más activo a la hora de ofrecer sus vehículos y a la vez renovar su flota.

Pero Miguel Ángel Escandell señaló que también han detectado que los usuarios están retrasando las compras de nuevos turismos debido a la demora que se produce en las entregas de las nuevas unidades. En cambio, y de forma paralela, el sector de los coches usados «tiene una demanda muy grande».

Toda esta situación de tensión en el mercado está provocando que haya menos turismos de segunda mano en venta.

Escandell explicó que prácticamente «durante todo el año» han sufrido esta falta de stock, aunque a mediados de verano el problema se agravó especialmente en las Pitiusas.

Subida de precios

Además, los vehículos de segunda mano han subido sus precios entre un 20% y un 25%, según aseguró el presidente: «Una parte muy importante de los vehículos de ocasión proceden de las flotas de los 'rent a car' o de 'rentings'». «Las flotas no están saliendo al mercado porque las empresas no saben si dispondrán de vehículos nuevos la próxima temporada y no están vendiendo» estos vehículos por precaución, manifestó el portavoz patronal.

Las empresas de venta de vehículos de ocasión celebrarán en Ibiza su salón anual la próxima semana. Escandell aseguró que organizarán una feria «lo más bonita posible», aunque probablemente baje el número de turismos expuestos.