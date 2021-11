El alza del coste del combustible encarecerá de nuevo el precio de los billetes de avión y barco en Ibiza y Formentera

La advertencia la lanza en esta ocasión la Agrupación de Agencias de Viajes de las Balears (Aviba), cuyo presidente, Xisco Mulet, está convencido de que el encarecimiento de los pasajes es «impepinable». «Tal y como están actualmente las empresas aéreas y con la subida de los carburantes, que suban las tarifas es algo que prácticamente damos por hecho dentro de unos meses; falta saber cuándo se producirá», apunta.

Mulet recuerda que «no es la primera vez» que las aerolíneas repercuten en el billete un aumento de los costes de su actividad, con independencia de su procedencia. «La mayor parte de las aerolíneas están quebradas y sobreviven gracias a los créditos de sus gobiernos. Acumulan muchas deudas, ya sea con proveedores, clientes, agencias de viajes, a las que no están reembolsando lo que queda pendiente del covid... Ante esta situación es más que previsible que ante una subida del precio de los combustibles» encarezcan los billetes. «Es una excusa perfecta y ya lo vivimos en otros años», apostilla.

En relación a cuánto pueden subir los billetes, Mulet reconoce que es «difícil de saber» porque todo está condicionado por la «oferta y la demanda».

Esta nueva crisis es muy posible que afecte también al precio de las materias primas porque, como es obvio, se encarecerá el transporte por mar de las mercancías.

El precio se ha duplicado

Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo recogidos por el Financial Times, el precio del combustible para aviones se ha duplicado hasta alcanzar los casi 750 dólares (647 euros) por tonelada métrica sólo en el último año.

El portavoz de las agencias de viajes de las islas matiza no obstante que aunque las aerolíneas, principalmente, tienen capacidad para mitigar el aumento del coste del carburante subiendo el precio de los billetes, deben ser cautelosas antes de aplicar una medida tan drástica, sobre todo en territorios que dependen absolutamente del avión y del barco para su movilidad: «En época de vacas gordas no tenían problemas, pero ahora no hay tanta demanda. Se arriesgan a perder clientes. Sí es cierto que las agencias estamos vendiendo, liquidando ante la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), cada vez más billetes, en progresión, pero así y todo es apenas un 40% de lo que vendíamos en 2019 y eso te da una idea de lo mal que lo están pasando las aerolíneas», advierte Mulet.

«Los gobiernos pueden intentar contener los precios en la medida de sus posibilidades"

Este panorama induce a pensar al sector que la subida del coste del pasaje «no será muy importante» porque las aerolíneas, principalmente, «se juegan mucho». «La situación del mercado no les permite hacer según qué florituras», señala este portavoz patronal.

Pero ante este más que previsible incremento del coste de los pasajes, ¿qué se puede hacer? ¿Pueden actuar las administraciones? «Los gobiernos pueden intentar contener los precios en la medida de sus posibilidades. Pueden actuar como en el caso de las eléctricas y que tengan en cuenta la situación de las familias» de las islas. Al fin y al cabo, coincide Mulet, viajar es una necesidad para los residentes en las islas.

Además de contra el miedo al covid y a la concentración de personas en espacios tan reducidos como un avión, las compañías aéreas tienen que luchar contra el recelo que provoca entre los posibles viajeros la posibilidad de que en el destino elegido repunte el virus y el gobierno correspondiente decida cerrar fronteras.

«¿Quién se arriesga a viajar a Asia o a Sudamérica? Casi nadie. Más que el aumento del precio de los combustibles, el daño al transporte aéreo seguirá viniendo desde el covid», alerta Mulet.