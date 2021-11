Las carcajadas están garantizadas este fin de semana con el Festival del Humor de Ibiza, que se inaugura este viernes 12 de noviembre en Can Ventosa con el espectáculo ‘Refollón en la Granja. Cuentos de payeses para adultos’, protagonizado por José Ignacio Ricarte y dirigido por Encarna de las Heras. El plato fuerte llegará el sábado 13 de noviembre con 'El Sevilla', que presentará en Eivissa su nuevo monólogo 'La vida es rocanrol'. Laura Moreno y José Boto se encargarán de clausurar el festival el domingo 14 de noviembre con humor con denominación de origen. Los tres eventos son en Can Ventosa a las 21 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web del Ayuntamiento de Eivissa, eivissa.es.

Otra de las citas destacadas de la agenda, especialmente para los más pequeños y los forofos de las películas y la música de Disney, es el concierto que ofrecerá la cantante y ex concursante de Operación Triunfo Gisela Lladó el domingo 14 de noviembre en dos sesiones, a las 17 y a las 19.30 horas. Será en Can Ventosa. La actividad se enmarca dentro del programa para conmemorar el Día de la Infancia que ha organizado el Ayuntamiento de Ibiza.

La gastronomía también tendrá su protagonismo estos días con la celebración de la cuarta edición de la Fira del Moll y Peixos de Tardor, que se llevará a cabo el 13 y el 14 de noviembre con degustaciones de salmonete los dos días y una salida en barca desde el puerto de Ibiza el sábado.

Los amantes de la música tradicional tienen este fin de semana la oportunidad de disfrutar del Festival Folk, que organiza el Consell de Ibiza. Actuarán, el viernes 12, Posidònia; el sábado 13, Sis de Ponent, y el domingo 14, Imaràntia. Todos los conciertos están programados a las 21 horas en el Centro Sociocultural de Cas Serres.

Arrancan también estos días las actividades del programa de fiestas patronales de Santa Gertrudis. Entre las jornadas señaladas está la del domingo 14 de noviembre, día de homenaje a las personas mayores de la parroquia

FESTIVAL DEL HUMOR DE IBIZA

Viernes 12 de noviembre

21 horas: ‘Refollón en la Granja. Cuentos de payeses para adultos’. Obra con José Ignacio Ricarte dirigida por Encarna de las Heras.

Sábado 13 de noviembre

21 horas:, ‘La vida es rocanrol’. Monólogo de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’.

Domingo 14 de noviembre

21 horas: 'Humor con denominación de origen': Laura Moreno con ‘Las cosas de Catalina’ y José Boto con ‘Cincuenta años después’.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA EN IBIZA

Eivissa. Domingo, 14 de noviembre

17 horas y 19.30 horas: Concert Kids. Concierto a cargo de Gisela Lladó, cantante y concursante de la primera edición de operación Triunfo. Actividad gratuita en dos sesiones en el auditorio de Can Ventosa. Las entradas se pueden reservar en la web del Ayuntamiento de Eivissa, www.eivissa.es.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA EN FORMENTERA

Sábado 13 de noviembre

De 9 a 14 horas : Diada Esportiva: circuitos infantiles, clases dirigidas, exhibición de Flow Dance y pequeñas exhibiciones de modalidades deportivas por parte de los clubes. En el Poliesportiu Antoni Blanc.

: Diada Esportiva: circuitos infantiles, clases dirigidas, exhibición de Flow Dance y pequeñas exhibiciones de modalidades deportivas por parte de los clubes. En el Poliesportiu Antoni Blanc. 18 horas: 'Contes amagats'. Espectáculo clown de Marcel Gros. En la Sala de Cultura (cine). Precio: 4 euros en www.entradesformentera.cat.

IV FIRA DEL MOLL I PEIXOS DE TARDOR

Viernes 12 de noviembre

De 11 a 12.30 horas: Degustación de salmonete en el Mercat Nou. Actividad gratuita.

Sábado 13 de noviembre

De 10 a 11.30 horas : Salida en barca para ver la pesca del 'moll'. 40 plazas. Reserva de plazas en informacioturistica@eivissa.es. Actividad gratuita. Restaurantes participantes: El Barco, Can Guillemís, Ca n'Alfredo y Sa Nansa.

: Salida en barca para ver la pesca del 'moll'. 40 plazas. Reserva de plazas en informacioturistica@eivissa.es. Actividad gratuita. Restaurantes participantes: El Barco, Can Guillemís, Ca n'Alfredo y Sa Nansa. 12 horas: Degustación de salmonete en la Confraria de Pescadors d'Eivissa . A cargo de la Confraria de Pescadors d'Eivissa. Actividad gratuita.

Degustación de salmonete en la Confraria de Pescadors d'Eivissa A cargo de la Confraria de Pescadors d'Eivissa. Actividad gratuita. La feria se celebra también en cuatro restaurantes de la ciudad que se suman a la iniciativa con degustaciones de platos elaborados con salmonete: Ca n'Alfredo ofrecerá coca de salmonete; El Barco dispondrá de croquetas de salmonete en harina de panko; Guillemis by Can Mosson ofrecerá arroz meloso con salmonete y sepia, y Sa Nansa, salmonete escabechado.

IV FESTIVAL FOLK

Viernes 12 de noviembre

21 horas: Posidònia. Grupo de Mallorca. Actuación en el auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres.

Sábado 13 de noviembre

21 horas: Sis de Ponent. Grupo de Menorca. Actuación en el auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres.

Domingo 14 de noviembre

21 horas: Imaràntia. Grupo de Formentera. Actuación en el auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres.

FIESTAS DE SANTA GERTRUDIS

Viernes 12 de noviembre

21.00 horas : Inicio del campeonato de parchís en el restaurante Santa Gertrudis.

: Inicio del campeonato de parchís en el restaurante Santa Gertrudis. 21.00-24.00 horas: Simple Rock en concierto en la plaza de la Iglesia.

Sábado 13 de noviembre

10.00 horas : Ruta guiada . 6 km de recorrido, duración aprox. de 2,5 horas; nivel fácil. Se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, refrigerio y agua. Ruta apta para adultos y menores. Salida de la plaza de la Iglesia.

: . 6 km de recorrido, duración aprox. de 2,5 horas; nivel fácil. Se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, refrigerio y agua. Ruta apta para adultos y menores. Salida de la plaza de la Iglesia. 10.00 horas : Primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas de Santa Gertrudis en las cuadras Can Mayans.

: Primera jornada del Trofeo de Hípica Fiestas de Santa Gertrudis en las cuadras Can Mayans. 10.00-14.00 horas : Fiesta infantil con espectáculo del Mag Albert, talleres, pintacaras, mercado de segunda mano y mucha diversión. Colabora la AMIPA. En la plaza del parque de Santa Gertrudis.

: Fiesta infantil con espectáculo del Mag Albert, talleres, pintacaras, mercado de segunda mano y mucha diversión. Colabora la AMIPA. En la plaza del parque de Santa Gertrudis. 11.00 horas : Fútbol. Santa Gertrudis infantil - Formentera B.

: Fútbol. Santa Gertrudis infantil - Formentera B. 11.00 horas : Fútbol. Santa Gertrudis prebenjamín – Formentera.

: Fútbol. Santa Gertrudis prebenjamín – Formentera. 12.45 horas : Fútbol. Santa Gertrudis alevín - Jesús.

: Fútbol. Santa Gertrudis alevín - Jesús. 19.00 horas : Emmanuela Torres firmará ejemplares de su novela 'Destellos de danza. En busca de un sueño' en la plaza de la Iglesia.

: firmará ejemplares de su novela 'Destellos de danza. En busca de un sueño' en la plaza de la Iglesia. 20.30 horas: Pasados de Vuelta . Concierto en la plaza de la Iglesia.

. Concierto en la plaza de la Iglesia. 22.30 horas: Morning Drivers. Concierto en la plaza de la Iglesia.

Domingo 14 de noviembre -Día de homenaje a las personas mayores de la parroquia

10.00 horas : II Gincana Ciclista, juegos y eliminator para niños, niñas y jóvenes de 0 a 16 años. No te olvides de traer el casco. En el terreno al lado de la antigua depuradora.

: II Gincana Ciclista, juegos y eliminator para niños, niñas y jóvenes de 0 a 16 años. No te olvides de traer el casco. En el terreno al lado de la antigua depuradora. 10.00 horas : Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas de Santa Gertrudis en las cuadras Can Mayans.

: Segunda jornada del Trofeo de Hípica Fiestas de Santa Gertrudis en las cuadras Can Mayans. 10:30 horas : Exhibición canina de la mano de Iván Escoms, instructor canino, formador de perros policías y perros de seguridad privada, pionero en perros detectores de estupefacientes en Ibiza. En la plaza del parque de Santa Gertrudis.

: Exhibición canina de la mano de Iván Escoms, instructor canino, formador de perros policías y perros de seguridad privada, pionero en perros detectores de estupefacientes en Ibiza. En la plaza del parque de Santa Gertrudis. 10.30 horas : Finales del Torneo de Tenis Santa Gertrudis y entrega de premios en las pistas municipales de tenis.

: Finales del Torneo de Tenis Santa Gertrudis y entrega de premios en las pistas municipales de tenis. 11.00 horas : Tiro con honda. Campeonato Fiestas de Santa Gertrudis al lado del camino hacia la antigua depuradora.

: Tiro con honda. Campeonato Fiestas de Santa Gertrudis al lado del camino hacia la antigua depuradora. 12.00 horas : Misa solemne en homenaje a las personas mayores de la parroquia.

: Misa solemne en homenaje a las personas mayores de la parroquia. 17.00 horas : Fútbol. Santa Gertrudis regional - Luchador.

: Fútbol. Santa Gertrudis regional - Luchador. 17:30 horas : Presentación del libro 'Santa Gertrudis de Fruitera. Vendes, pous i fonts' , de Edicions Aïllades, con la participación del autor Pep Xomeu . En la plaza de la iglesia.

: Presentación del libro , de Edicions Aïllades, con la participación del autor En la plaza de la iglesia. 18.30 horas: Teatro. 'Es festeig de can Panxo' a cargo de la Associació de Vesins Es Molí de Sant Antoni en la plaza de la Iglesia. Autor: Vicent Serra.

FIESTAS DE SANT CARLES

Domingo 14 de noviembre

07 horas : VI Trofeo de Pesca desde Embarcaciones Fondeadas Fiestas Patronales de Sant carles. Concentración en el bar Can Poll. Organiza el Club Náutico Santa Eulalia.

: VI Trofeo de Pesca desde Embarcaciones Fondeadas Fiestas Patronales de Sant carles. Concentración en el bar Can Poll. Organiza el Club Náutico Santa Eulalia. 10.30 horas : Caminata. VI Sant Carles Trail 2021. Información e inscripciones en saportmaniacs.com

: Caminata. VI Sant Carles Trail 2021. Información e inscripciones en saportmaniacs.com 11 horas : Carrera. VI Sant Carles Trail 2021. Información e inscripciones en saportmaniacs.com

: Carrera. VI Sant Carles Trail 2021. Información e inscripciones en saportmaniacs.com 12 horas: Partido de fútbol de veteranos en el campo municipal de deportes. Organiza: S.E. Sant Carles.

FIESTAS DEL PILAR DE LA MOLA

Sábado 13 de noviembre

19 horas: Jornadas lúdicas de juegos de mesa modernos. Juegos roll&write en la Casa del Poble, en Formentera.

CINE

‘España, la primera globalización’. Documental de José Luiz López-Linares. Sábado 13 de noviembre a las 12 horas en el Cine Regio, en Sant Antoni. Entrada 5 euros. Actividad organizada por la Asociación Iboshim.

'News of the World'. Dirigida por Paul Greengrass (Estados Unidos, 118 minutos). Cine en versión original subtitulada el viernes 12 de noviembre a las 20 horas en Can Jeroni, en Sant Josep.

CHARLAS

Converses a Sant Agustí. Debate sobre el rap y la glosa entre Vicent Marí Palermet y Adrià Rubio. Domingo 14 de noviembre a las 19 horas. Escoles Velles de Sant Agustí. Organizado por la Associació de Vesins de Sant Agustí.

TEATRO INFANTIL

‘Minuts’. Espectáculo de teatro de objetos y clown a cargo de la compañía Marcel Gros. Público familiar a partir de 3 años. Domingo 14 de noviembre a las 18 horas en el Auditori Caló de s'Oli, en Cala de Bou. Actividad gratuita.

VISITAS TEATRALIZADAS

Domingo 14 de noviembre: Visita teatralizada al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, en Puig des Molins, a las 12 horas. Actividad gratuita, previa reserva de plaza llamando al teléfono 971 176 090. Pendiente de las condiciones meteorológicas.

Sábado 13 de noviembre: Visita teatralizada a Dalt Vila a las 18 horas. Punto de encuentro en el Portal de Ses Taules. Inscripciones al teléfono 971 399 232 o informacioturistica@eivissa.es. Todos los sábados de noviembre y diciembre, a las 18.00 horas.

EXPOSICIONES

‘Memorial Climent Picornell’ . Exposición del Certamen de Fotografiade Natura en la Sala de Exposiciones del Centro de Cultura Can Jeroni. Inauguración viernes 12 de noviembre a las 19 horas. De martes a domingo de 11 h a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18.30 h a 21 horas. Del 12 al 28 de noviembre.

'Geometrías Fragmentadas'. Pinturas de Carles Guasch y esculturas de Ángel Zabala. Del 11 de noviembre al próximo 10 de enero de 2022. De lunes a domingos, de 10 a 22 horas en el Club Náutico Ibiza.

'Quatre mirades'. Exposición colectiva de Cristina Ferrer, Diana Bustamantes, Miguel Ángel García y Rita Bretones. Del 12 de noviembre al 3 de diciembre. De martes a viernes de 17 a 20 horas. Sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Domingos de 11 a 14 horas.

'Pol.linitzadors'. Exposición colectiva comisariada por Antoni Torres Martorell en la sede de la UIB de Eivissa. Del 9 de noviembre al 10 de enero de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Del 26 de octubre hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería también de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

Romanie. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Del 29 de octubre al 2 de diciembre. concurso literario en www.romanie.net/category/news.

Pedro M. Asensio. 'Punto de fuga'. Pinturas e instalaciones. Inauguración Jueves 7 de octubre a las 20 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni y viernes a las 20 horas en Sa Nostra Sala de Vila. Hasta el 6 de noviembre en el Far de ses Coves Blanques y hasta el 12 de noviembre en Sa Nostra Sala.

Exposición colectiva con más de 50 creadores para celebrar los 20 años del Espacio Micus como galería de arte. Hasta diciembre. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo Hippy. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.

Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía y productos de la tierra. Actuaciones musicales. Entorno del centro social de Sant Rafel. Todos los jueves de 19.30 a 23 horas.

Sant Antoni: Muestra y talleres de Artesanía Tradicional a es Molí d'en Simó de julio a septiembre. Martes (alpargatas y 'bolillos'), miércoles (cistellons y talleres cortos) y viernes (ropa campesina y trabajos con esparto) de 18 a 20 horas.

Formentera:

Mercado artesanal de Sant Francesc. Lunes a sábados de 10 a 14 horas en la plaza.

Mercado artesanal de es Pujols. Cada día de 19 a 22 horas en el paseo marítimo.

Mercado de la Mola. Artesanía. Domingos de 16 a 22 horas. Avda de la Mola, 67.

Mercado de la Savina. Artesanía. Lunes a domingos de 10 a 23 h. Puerto deportivo.

Mercado de Sant Ferran. Arte y artesanía. Todos los días excepto los miércoles. Desde el 29 de mayo. Calle Mayor.